Ζωρζέτα Λάλη: Θα κρατήσω την έδρα, δέχομαι απειλές, λέει η επιλαχούσα στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

Θα κρατήσει την έδρα η Ζωρζέτα Λάλη, όπως ανέφερε η ίδια μπροστά στο ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση της ως επιλαχούσα βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου μετά και την παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου, να ανοίξει ο δρόμος για να μπει ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, στη Βουλή.

Μάλιστα προσθέτει πως στο πλαίσιο αυτό έλαβε απειλές για την ίδια και την οικογένειά της «γιατί δεν δίνει την έδρα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ».

Αναλυτικά η δήλωση της Ζωρζέτας Λάλη:

«Όπως δήλωσα και τον περασμένο Μάρτιο, αν συντρέξουν οι συνταγματικές προϋποθέσεις, έχω σκοπό να τιμήσω την εμπιστοσύνη των εκλογέων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στο οποίο συμμετείχα, από τα έδρανα της Βουλής.

»Επ’ ευκαιρία να σας πω ότι έλαβα, καθώς και η οικογένειά μου, απ’ ευθείας απειλή από τον κ. Νικόλαο Αυλιανό γιατί δεν δίνω την έδρα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το έγραψε επώνυμα και με φωτογραφία στο site της ηλεκτρονικής Αυγής την περασμένη Τρίτη και όταν τον έψαξα στο FB διαφημίζει τις κυνηγετικές του ικανότητες, άρα οπλοφορεί. Θα έπρεπε η Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο προσεκτικοί στα όσα δημοσιοποιούν».

Τι απαντούν στελέχη της Αυγής

Από την πλευρά τους, στελέχη της Αυγής απάντησαν στην αναφορά της Ζωρζέτας Λάλη περί απειλών υποστηρίζοντας πως δεν δημοσίευσαν κάτι σχετικό.

«Δεν υπάρχει σχετικό άρθρο στην Αυγή. Ποτέ δεν υπήρξε και ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι ψευδής η αναφορά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αυγή - Οι αναληθείς ισχυρισμοί και οι πρόωρες δικαιολογίες της κας Ζωρζέτα Λάλη https://t.co/gpbBrDC6QS — Η ΑΥΓΗ (@AvgiOnline) August 20, 2024

Ποιοι υποψήφιοι προηγούνται

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε τοποθετηθεί στη 9η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Η Πόπη Τσαπανίδου, ο Μιχάλης Καλογήρου, η Τζένη Λειβαδάρου, ο Αθανάσιος Τσακρής και η Ζωρζέτα Λάλη προηγούνται του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη λίστα του ψηφοδελτίου. Για να μπορέσει ο κ. Κασσελάκης να εκλεγεί βουλευτής θα πρέπει να παραιτηθούν της θέσης τους.

Πηγή: skai.gr

