Η μάχη της ξαπλώστρας μόλις ξεκίνησε - Χατζηδάκης για παραβάσεις στον Αιγιαλό

Η μάχη της ξαπλώστρας μόλις ξεκίνησε και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έκβασή της, αφού το μεν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διατυμπανίζει ότι η νομιμότητα θα εφαρμοστεί με κάθε κόστος και την ίδια ώρα όσοι παρανομούν αναζητούν παράθυρα για να αποφύγουν την εφαρμογή του νόμου.

Ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζει με δήλωσή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν εκείνοι που πίστευαν ότι ψηφίστηκε ένας νόμος που στο τέλος δεν θα εφαρμοστεί και σημειώνει ότι στην «μάχη» αυτή έχει συμμάχους τους πολίτες και την τεχνολογία.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της κατάστασης που επικρατεί στις παραλίες και τον αιγιαλό είναι αυτό της Ρόδου. Οι ιδιοκτήτες έγραψαν στα "παλαιότερα των υποδημάτων" τους τις αποφάσεις της Πολιτείας και προσπάθησαν, ευτυχώς ανεπιτυχώς, να λειτουργήσουν την επιχείρηση που παρανομούσε επί μακρόν σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτε.

Το πρωί της Παρασκευής οι Αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα της επιχείρησης για τον παραλιακό χώρο του beach bar με τις παράνομες ξαπλώστρες στην Αγία Μαρίνα της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της Αστυνομίας, απέκλεισαν την ακτή και τις ξαπλώστρες που ήταν μέσα στη θάλασσα, δίνοντας προθεσμία στον ιδιώτη 48 ωρών για να τις απομακρύνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μετά το επιτυχές εγχείρημα της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με POS, θέλει να συνδέσει τη θητεία του στο υπουργείο με την επιστροφή στην κανονικότητα για τις παραλίες. Θεωρεί ότι το απόστημα αυτό πρέπει να σπάσει και έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν μηδενική ανοχή.

Όλοι γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το άλμα στον ελληνικό τουρισμό, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούσαν και λειτουργούν ως κράτος εν κράτει, καταπατώντας μεγάλες εκτάσεις στις παραλίες, στερώντας ταυτόχρονα από τους πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές.

Όπως τονίζει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, «είπαμε ότι θα βάλουμε τάξη στις παραλίες και το κάνουμε πράξη. Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και πολλούς μήνες ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρανομεί. Έχουμε πλέον έναν σύγχρονο και αυστηρό νόμο που θέτει σαφείς κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και αυστηρές ποινές και πρόστιμα σε όσους παρανομούν».

Και σημειώνει με έμφαση ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση σε αυτά. Όσοι επομένως δεν μας πίστευαν ή θεώρησαν ότι ψηφίσαμε έναν νόμο που στο τέλος δεν θα τον εφαρμόζαμε, καλό είναι να το ξανασκεφτούν. Έχουμε συμμάχους μας τους ίδιους τους πολίτες αλλά και τις νέες τεχνολογίες, όπως η εφαρμογή καταγγελιών MyCoast, η λήψη δορυφορικών εικόνων και οι πτήσεις drones, όπου όλα μαζί θα συμβάλουν στο να διαμορφωθεί μια πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα στον αιγιαλό και τις παραλίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Η χρήση drones επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση των παραλιών και την ταχεία ανίχνευση πιθανών παραβάσεων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους ελέγχους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης των νέων κανόνων. Επιπλέον, η διεξαγωγή διαδικασιών για νέες συμβάσεις παραχώρησης χρήσης παραλιών και αιγιαλού, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, παρέχει τη δυνατότητα για την επαρκή ρύθμιση της χρήσης της ακτοπροστατευτικής ζώνης και τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραλιών με διαφάνεια και σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες.

Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι βασικές για τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και την προστασία των φυσικών πόρων της χώρας. Η εφαρμογή διαφόρων τρόπων ελέγχου, πέραν της χρήσης drones, αποτελεί σημαντικό μέρος της νέας στρατηγικής για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη χρήση των παραλιών και του αιγιαλού.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τους τρόπους αυτούς:

* Δορυφορικές εικόνες: Η χρήση δορυφορικών εικόνων επιτρέπει την παρακολούθηση μεγάλων εκτάσεων και την ανίχνευση πιθανών παραβάσεων με μεγάλη ακρίβεια. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για επιπλέον ελέγχους και αξιολογήσεις.

* Συμβολή των πολιτών: Η εφαρμογή MyCoast δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην παρακολούθηση και την ανίχνευση παραβάσεων. Μέσω αυτής της εφαρμογής, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις που παρατηρούν στις παραλίες.

* Μικτά κλιμάκια ελέγχου: Δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος ελεγκτικός μηχανισμός με την ενοποίηση πολλών φορέων. Αυτό εξασφαλίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και αρχών για την αποτελεσματική επίβλεψη της χρήσης των παραλιών. Οι ελεγκτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν επιθεώρηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς και τις συμβάσεις, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου και παρέχοντας την απαραίτητη διαφάνεια και νομιμότητα στη διαχείριση των παραλιών και του αιγιαλού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.