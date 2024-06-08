Ευρωεκλογές 2024: Πού ψηφίζουμε, πόσους σταυρούς βάζουμε, ποια κόμματα κατεβαίνουν

Σε λιγότερο από 24 ώρες ανοίγουν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Από την ψηφοφορία θα αναδειχθούν τα 21 μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, επί συνόλου 720 εδρών.

Συνολικά στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι 9.796.330 εκλογείς εκ των οποίων 4.755.686 άνδρες και 5.040.644 γυναίκες. Δικαίωμα για να ψηφίσουν για πρώτη φορά έχουν 111.500 νέοι εκλογείς.

Το δικαίωμα του εκλέγειν σε αυτές τις εκλογές έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες από 17 ετών και πάνω, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι το έτος 2007. Μπορούν να ψηφίσουν επίσης και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, με προϋπόθεση την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας. Ο αριθμός τους σε αυτές τις εκλογές είναι 13.023.

Οι ετεροδημότες που ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους σε κοινά εκλογικά τμήματα μαζί με τους λοιπούς εκλογείς, αριθμούν 166.679.

Για πρώτη φορά η επιστολή ψήφος

Οι ευρωεκλογές του 2024 στην Ελλάδα θα γραφτούν στην ιστορία πρωτίστως διότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος. Στη σχετική πλατφόρμα ενεγράφησαν 202.515 Έλληνες εκλογείς της επικράτειας και του εξωτερικού.

Οι εκλογείς που είχαν επιλέξει να ψηφίσουν επιστολικά και τελικά δεν το έπραξαν ή έστειλαν εκπρόθεσμα την ψήφο τους, θα μπορέσουν να ψηφίσουν δια ζώσης μετά τις 11:00 το πρωί στο εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι κάλπες στα συνολικά 18.380 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 7 το απόγευμα. Οι πολίτες για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν, μπορούν να ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Μάθε πού ψηφίζεις» (https://mpp.ypes.gov.gr) ή να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό: 213 136 1500 καθημερινά από 09:00 μέχρι 21:00.

Η αναγνώριση των πολιτών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. H αναγνώριση μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοποιούνται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν το Σαββατοκύριακο, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, τα Γραφεία Ταυτοτήτων το Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 08.00 έως τις 20.00 και την Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 07.00 έως 19.00, ενώ τα Γραφεία Διαβατηρίων το Σάββατο από τις 08.00 έως τις 15.00 και την Κυριακή από τις 07.00 έως τις 19.00.

Ο αριθμός των σταυρών

Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν έως τέσσερις σταυρούς δίπλα από τους υποψηφίους της προτίμησής τους. Σε περίπτωση όμως που τεθούν περισσότεροι από τέσσερις σταυροί, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Την προτίμηση των ψηφοφόρων διεκδικούν συνολικά 1.168 υποψήφιοι ευρωβουλευτές που είναι ενταγμένοι στα ψηφοδέλτια 31 κομμάτων.

Τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία είναι τα εξής:

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

3. ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

6. ΝΙΚΗ

7. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

8. Μέρα 25

9. ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ

11. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΛΑ.Ο.Σ.

12. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο

13. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)

14. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

16. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

17. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

18. ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα

19. ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ - Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

20. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)

21. Κίνημα 21

22. ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

23. Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.)

24. Νέα Αριστερά

25. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ

26. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

27. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

28. Ελλήνων Συνέλευσις

29. Πράσινο κίνημα

30. Δημιουργία

31. ΚΟΣΜΟΣ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.