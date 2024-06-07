Το 88% αγγίζει η ενσωμάτωση των επιστολικών ψήφων για τις ευρωεκλογές της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για μεγάλη συμμετοχή όσων εγγράφηκαν ώστε να ψηφίσουν, για πρώτη φορά, με αυτόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως σήμερα το μεσημέρι είχαν παραληφθεί περισσότερες από 177.800 ψήφοι σε σύνολο 202.515 εγγεγραμμένων, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας, όταν και εξέπνευσε η προθεσμία για την ταχυδρόμηση του ειδικού φακέλου, η ενσωμάτωση έχει αυξηθεί κατά περισσότερες από 32.000 ψήφους.

Η παραλαβή των απεσταλμένων φακέλων θα συνεχιστεί έως τις 17:00 του Σαββάτου.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν ότι η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο ανάμεσα στους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, όπου διαμορφώνεται στο 83,5%, όσο και στην περίπτωση όσων βρίσκονται εντός επικρατείας, όπου ξεπέρασε το 89,2%.

Υπενθυμίζεται ότι στην πλατφόρμα για συμμετοχή στις εκλογές δια ταχυδρομείου έχουν εγγραφεί Έλληνες που κατοικούν σε χώρες όπως η Καμπότζη, η Παπούα - Νέα Γουινέα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Καζακστάν και η Ακτή Ελεφαντοστού, δηλαδή χώρες στις οποίες δεν συστάθηκε εκλογικό τμήμα στις βουλευτικές εκλογές του 2023 εξαιτίας των περιορισμών που ίσχυαν.

Ως εκ τούτου, οι κάλπες της 9ης Ιουνίου αποτελούν την πρώτη φορά που όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, θα μπορέσουν να ψηφίσουν χωρίς κανέναν περιορισμό.

