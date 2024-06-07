Λογαριασμός
Μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE- Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.50, με τη Σία Κοσιώνη

Κοσιώνη

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ  με τη Σία Κοσιώνη, παρουσιάζει την τελευταία δημοσκόπηση της PULSE, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις Ευρωεκλογές.   

  • Πως διαμορφώνονται οι συσπειρώσεις και οι μετακινήσεις των κομμάτων;
  • Πόσοι ψηφοφόροι θα φτάσουν τελικά μέχρι τα εκλογικά κέντρα;
  • Και η πρόθεση ψήφου. Ποιος βρίσκεται στην δεύτερη και τρίτη θέση και πόσα κόμματα περνούν τον πήχη του 3%.

Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στις 19.50, με τη Σία Κοσιώνη

Πηγή: skai.gr

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse ΣΚΑΪ ευρωεκλογές 2024
