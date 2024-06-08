Του Αντώνη Αντζολέτου

Πιο χαλαρές στιγμές περνούν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί με τους συνεργάτες τους, τις οικογένειές τους και την καθιερωμένη χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους στα παραδοσιακά «ούζα».

Οι τόνοι ανέβηκαν στο παρά πέντε της προεκλογικής εκστρατείας με αφορμή κυρίως το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε απέναντι σχεδόν με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και είναι πολύ πιθανόν το συγκεκριμένο θέμα να απασχολήσει την επικαιρότητα και μετά την 9η Ιουνίου.

Ένας είναι ο βασικός και αστάθμητος παράγοντας: η αποχή.

Οι πάντες θεωρούν ως δεδομένο πως τα ποσοστά συμμετοχής που έφτασαν το 58% το 2019 είναι πολύ υψηλά για τα νέα δεδομένα. Κυρίως για το γεγονός πως οι εκλογές αυτές πραγματοποιούνται μόνες τους και όχι μαζί με τις αυτοδιοικητικές όπως τις προηγούμενες δυο φορές.

Η αποχή από τις κάλπες παραδοσιακά ευνοεί το πρώτο κόμμα, αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Η αλήθεια είναι πως οι μεγαλύτερες ηλικίες, που είναι δεδομένο πως θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, είναι δύσκολο να μην πάνε στα σχολικά παραβάν. Πιο «μπετοναρισμένος» εμφανίζεται να είναι ο κόσμος που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά.

Το ίδιο δεν μπορεί να εκτιμηθεί για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασσελάκη να έχει κάνει άνοιγμα σε πιο νέες ηλικίες, αλλά και σε μη προσδιορισμένα πολιτικά κοινά. Σε κάθε περίπτωση το βράδυ της Κυριακής θα «μετρηθούν» τα εξής στοιχεία:

- Αν έχει μειωθεί η «ψαλίδα» της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο κόμμα.

- Κατά πόσο το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα πλησιάζει ή θα ξεπερνά τη «γαλάζια παράταξη». Το δεύτερο ενδεχόμενο δεν έχει αποτυπωθεί στις έως τώρα δημοσκοπήσεις.

- Ποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει τελικά να πάρει το «ασημένιο» μετάλλιο στη μάχη των Βρυξελλών.

- Πως θα αποτυπωθεί η πολυδιάσπαση που υπάρχει στο χώρο της Αριστεράς. Αυτή τη στιγμή από τον «τεμαχισμό» του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει σε διαφορετικό χρόνο η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25 που συνεργάζεται με τη ΛΑΕ, καθώς και η Πλεύση Ελευθερίας.

- Τι ποσοστά θα γράψουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και αν το άθροισμα τους θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι που ξεκινάει θα είναι πυκνό σε πολιτικές εξελίξεις. Κάποιοι θεωρούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αργήσει να προχωρήσει σε έναν ανασχηματισμό.

Ειδικά μετά την αποστροφή του στον ΣΚΑΪ πως «το βουνό είναι δροσερό το καλοκαίρι».

Τα ποσοστά των δυο «μεγάλων» της αντιπολίτευσης θα παίξουν καταλυτικό ρόλο για την επόμενη ημέρα στο εσωτερικό τους, ενώ εξελίξεις η τουλάχιστον συζητήσεις αναμένεται να υπάρξουν στο χώρο της κεντροαριστεράς.

