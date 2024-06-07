Τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ενόψει της μεθαυριανής μάχης των Ευρωεκλογών.

Ξεκινώντας ο κ. Μητσοτάκης, ευχήθηκε να μην υπάρξει μεγάλο ποσοστό αποχής την Κυριακή στην κάλπη, καθώς έστω και την τελευταία στιγμή οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι Ευρωεκλογές, αντιλαμβανόμενος την κούραση των πολιτών, προσθέτοντας ότι η ΝΔ έκανε μόνη της μια μεταρρύθμιση που ευνοεί τη συμμετοχή, την επιστολική ψήφο. «Χαίρομαι όταν ακούω πολίτες εντός κι εκτός Ελλάδας να λένε ότι γίναμε Ευρώπη επιτέλους, επειδή ψηφίζουμε άνετα και με ασφάλεια από όπου επιθυμούμε».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είναι και μια εθνική κάλπη που θα βγουν και εθνικά συμπεράσματα. Έχει μια σημασία να ξεπεράσουμε τον πήχη του 33%, διότι θέλουμε να πατήσουμε το γκάζι για να τρέξουμε πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Κάνουμε εκκενώσεις στις καταλήψεις των Πανεπιστημίων για παράδειγμα. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό, θα δώσει πάτημα στην αντιπολίτευση να αμφισβητήσει τη λαϊκή μας νομιμοποίηση. Πρέπει να συγκρίνουμε Ευρωεκλογές με Ευρωεκλογές, για αυτό έθεσα τον στόχο του 33% που είχαμε λάβει το 2019».

«Ο μαθητής Κασσελάκης έχει ξεπεράσει τον δάσκαλο Πολάκη»

Ερωτηθείς για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο λαϊκισμός σηκώνει παντού κεφάλι, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ασκώντας έντονη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του.

«Δεν έχω ακούσει από τον ΣΥΡΙΖΑ πουθενά τη λέξη "Ευρώπη". Ο μαθητής Κασσελάκης έχει ξεπεράσει τον δάσκαλο Πολάκη. Δυστυχώς ο πολακισμός αποτελεί κοινή και ενιαία γραμμή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη χθεσινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ο κ. Κασσελάκης χρησιμοποίησε μια φρασεολογία απαράδεκτη, ότι όλοι είμαστε κλέφτες εκτός από αυτόν. Ο ίδιος ήταν που έκανε show το όλο θέμα με την κατάθεση του πόθεν έσχες του. Και να σας πω κάτι, δεν μας κάνει χάρη, υποχρεωμένος είναι να το κάνει».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είμαι ο πρώτος που θα πω ότι "πάντα μπορούμε καλύτερα". Τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού ήταν ενθαρρυντικά τον τελευταίο μήνα. Το μεγάλο στοίχημα είναι η μείωση της ανεργίας και να υπάρχει μια πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη στο εισόδημα. Δεν μας αρκεί όμως να μειωθεί ο πληθωρισμός, θέλουμε και μείωση τιμών.

Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28%, οι συμπολίτες που δουλεύουν με αυτόν είναι λιγότερο. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού πληρώνουν καλύτερα καθώς έχει υποχωρήσει η ανεργία. Πάμε με άλλα λόγια στη σωστή κατεύθυνση» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «έχουμε δουλειά να κάνουμε γιατί η απόδοση της οικονομίας απαιτεί και άλλα βήματα όπως η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και η οργάνωση των χρήσεων γης. Όταν ψηφίσαμε όμως τον νέο δικαστικό χάρτη όπου ενοποιήσαμε ειρηνοδίκες με πρωτοδίκες υπήρξαν αντιδράσεις τοπικές και πιστεύω ότι αυτό σύντομα θα δείξει αποτελέσματα. Τον τελευταίο μήνα βλέπουμε μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ και γι αυτό έστειλα την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν».

«Δεν πάω πουθενά στην Ευρώπη - Πρώτος εγώ ξόρκισα την αλαζονεία του 41%»

Όσον αφορά τις φήμες που τον θέλουν να μετακινείται σε μια νευραλγική θέση εντός της Κομισιόν, ξεκαθάρισε πως «δεν πάω πουθενά εγώ στην Ευρώπη, το έχω ξαναπεί. Είναι τιμητικό να γίνεται αυτή η κουβέντα για μένα, έχω ξεκαθαρίσει όμως ότι εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Ευρώπη κι όχι το ανάποδο», ενώ απαντώντας στη ρητορική της αντιπολίτευσης για την «αλαζονεία του 41%», υπογράμμισε:

«Να σας θυμίσω όταν οι πολίτες μάς έδωσαν το 41%, το πρώτο που ξόρκισα ήταν η αλαζονεία. Πρώτος εγώ θα κάνω την αυτοκριτική μου και δεν θα ανεχτώ ούτε μισή έκφανση περιφρόνησης για τα προβλήματα των πολιτών. Όταν κάποιος μάς λέει κάποιο ζήτημα, οφείλουμε να τον ακούμε ευγενικά και γλυκά».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Μελετούμε συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης των τριτέκνων» - Τι είπε για το Airbnb

Για το δημογραφικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «έχουμε αυξήσει το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ, κοιτώντας το ζήτημα του δημογραφικού. Είμαι τρίτεκνος και καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Μελετούμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης των τρίτεκνων. Το πρόβλημα για πολλές οικογένειες είναι ότι δεν πηγαίνουν από το πρώτο στο δεύτερο παιδί. Οι πολιτικές των δημογραφικών αλλαγών δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Γερνάμε ως κοινωνία. Έχουμε 100.000 συνταξιούχους που εργάζονται πλέον νόμιμα».

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το Airbnb, σχολίασε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά γίνονται για το δημόσιο συμφέρον. «Το Airbnb ξεκίνησε στη λογική μίσθωσης του δικού μας σπιτιού για κάποιες μέρες, όχι να γίνει υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίσθωσης. Πρέπει να μπουν λελογισμένοι όροι και ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας, ώστε να μην ανταγωνίζονται τα ξενοδοχεία», προαναγγέλοντας περισσότερες πληροφορίες εντός του επόμενου διαστήματος.

«Είμαστε πιο έτοιμοι από πέρσι για την αντιπυρική περίοδο. Έχουμε drone που πετάνε, καλύτερο συντονισμό μεταξύ δήμων, περιφερειών, πυροσβεστών και εθελοντών. Περιμένω να αντιληφθούμε ότι δεν χρειάζεται το κράτος να έρθει να μας πει πότε θα καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας», δήλωσε για τον βαθμό ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού απέναντι στις πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η κ. Σακελλαροπούλου επιτελεί εξαιρετικά τα καθήκοντά της ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη. Είναι δροσερό το βουνό το καλοκαίρι.

Για το Euro μπορώ να κάνω πρόβλεψη αφού δω τα πρώτα ματς, η Αγγλία είναι συμπαθής ομάδα αλλά η Γαλλία έχει τη δυνατότητα να φτάνει στον στόχο.

Κανείς από την οικογένειά μου δεν πέτυχε τις προβλέψεις στα ποσοστά του Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα τα δω όπως πάντα στο γραφείο μου στο κόμμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.