Ευρωεκλογές 2024: Πρώτο το ακροδεξιό κόμμα FPÖ στην Αυστρία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Η Αυστρία δεν είναι άπειρη σε σχέση με την ακροδεξιά. Σήμερα όμως το ακροδεξιό λαϊκιστικό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) του Χέρμπερτ Κικλ θα μπορούσε να αναδειχθεί για πρώτη φορά ως η ισχυρότερη δύναμη. Με δεδομένο το γεγονός ότι το φθινόπωρο ακολουθούν εθνικές εκλογές, οι σημερινές κάλπες λειτουργούν αναπόφευκτα ως βαρόμετρο.

Το FPÖ έχει κερδίσει ήδη ένα «βραβείο». Η γερμανική εφημερίδα BILD ανακήρυξε την προεκλογική αφίσα του ως την «πιο αηδιαστική» αυτών των εκλογών. «Στοπ στην τρέλα της ΕΕ» είναι το κεντρικό σύνθημα και συνοδεύεται από ασπρόμαυρα σκίτσα με πρόσφυγες σε λέμβο, τανκς, ανεμογεννήτριες, πυραύλους και στο κέντρο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

«Κρίση ασύλου», «Πολεμοκαπηλία», «Οικο-κομμουνισμός» και «Κορονο-χάος», γράφει ακόμη η αφίσα. «Το FPÖ είναι η φωνή του Πούτιν στην Αυστρία», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ντένις Ράντκε, ενώ στο ίδιο πνεύμα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος στην Αυστρία Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) έκανε λόγο για αναπαραγωγή της «προπαγάνδας του εκπροσώπου του Πούτιν, Πεσκόφ». Η ουκρανική πρεσβεία στη Βιέννη διαμαρτυρήθηκε έντονα για «προσβολή του ουκρανικού λαού».

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το FPÖ προηγείται με ποσοστό 28-30% και ακολουθούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPÖ) με 22-24%, το ÖVP με 19-23%, οι φιλελεύθεροι NEOS με 10-14% και οι Πράσινοι με 9-13%.

Οι συγκυβερνώντες Πράσινοι επέλεξαν ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου τους την ακτιβίστρια του κλίματος Λένα Σίλινγκ. Η 23χρονη «Αυστριακή Γκρέτα» όμως, αντί να τραβήξει την προσοχή στις «πράσινες» προτάσεις της, προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο κόμμα, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Der Standard για περιστατικά συκοφαντικής δυσφήμισης που έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια και για κριτική προς το κόμμα των Πρασίνων λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της.

Η στρατηγική επιλογή της ηγεσίας του κόμματος να απορρίψει τις κατηγορίες και να επιρρίψει την ευθύνη για τις αποκαλύψεις στα αντίπαλα κόμματα και στα ΜΜΕ, φαίνεται ότι μάλλον κοστίζει τελικά σε ψήφους. Πανευρωπαϊκά άλλωστε εκτιμάται ότι τα «πράσινα» κόμματα θα καταγράψουν σοβαρές απώλειες, καθώς το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων έχει σε σχέση με το 2019 μετατοπιστεί από την προστασία του κλίματος στον πληθωρισμό και την ασφάλεια.

Αντιθέτως, το FPÖ φαίνεται ασταμάτητο, παρά το σκάνδαλο με τον πρώην πράκτορα Εγκίστο Οτ, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο με την υποψία της κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας. Ο Οτ παρέδιδε μεταξύ άλλων σε ρωσικές υπηρεσίες τηλεφωνικά αρχεία αξιωματούχων του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, όταν υπουργός δεν ήταν άλλος από τον Χέρμπερτ Κικλ, αρχηγό του FPÖ.

Οι υποψίες στρέφονται και κατά του ίδιου του κ. Κικλ, για ενδεχόμενη ανοχή, αν όχι συνεργασία με τον κατάσκοπο. Η σχέση άλλωστε του κόμματος με το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν «Ενωμένη Ρωσία» είναι γνωστή και παλιά. Το 2016 τα δύο κόμματα υπέγραψαν μάλιστα και «Συνθήκη Φιλίας», στο πλαίσιο της οποίας γίνονταν συνεχείς ανταλλαγές, μέχρι που ο Χέρμπερτ Κικλ, υπό το βάρος της κριτικής, την κήρυξε πρόσφατα άκυρη και εκτός ισχύος.

Οι θέσεις πάντως του κόμματος κατά των κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν, μαζί με τις προτάσεις κατά της μετανάστευσης και υπέρ της ανάκτησης κυριαρχίας που έχει παραχωρήσει η Αυστρία στην ΕΕ. Η επιθετική αντιευρωπαϊκή ρητορική του FPÖ προφανώς δεν είναι τυχαία: σε πρόσφατη έρευνα για την εφημερίδα Der Standard, το 63% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ΕΕ κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Η Αυστρία εκλέγει 20 ευρωβουλευτές και οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της ανέρχονται σε 6,3 εκατομμύρια. Στις ευρωεκλογές του 2019 ψήφισε το 59,6%. Στις σημερινές εκλογές συμμετέχουν συνολικά επτά κόμματα, τα πέντε που εκπροσωπούνται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (ÖVP, SPÖ, FPÖ, Πράσινοι, Neos), το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) και η λίστα DNA, με κεντρικό θέμα την κριτική στα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Τα δύο τελευταία έπρεπε να συγκεντρώσουν 2.600 υπογραφές προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Οι κάλπες κλείνουν σταδιακά στη χώρα από τις 13:00 (τοπική ώρα) έως τις 17:00, με τελευταία τη Βιέννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

