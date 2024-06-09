Σε αίθουσα Τύπου μετατρέπεται σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στις θέσεις των ευρωβουλευτών κάθονται από το πρωί δημοσιογράφοι, προκειμένου να μεταδώσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τις εκτιμήσεις για τη νέα σύνθεση, σε επίπεδο πολιτικών ομάδων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δημοσιεύσει την πρώτη εκτίμηση για τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίπεδο πολιτικών ομάδων στις 21:15 - 21:45 ώρα Ελλάδος, βάσει του προγραμματισμού που έχει ανακοινωθεί από τους υπεύθυνους παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στην έδρα της Ευρωβουλής,

Όπως σημειώνεται, η εκτίμηση θα βασίζεται σε ειδική μεθοδολογία, προεκλογικές δημοσκοπήσεις και στις διαθέσιμες εκείνη την ώρα εκτιμήσεις εθνικών αποτελεσμάτων (exit polls). Η παρουσίαση της εκτίμησης θα γίνει στις οθόνες που θα έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας, αλλά θα κοινοποιηθεί και διαδικτυακά. Και θα επικαιροποιείται συνεχώς.

Υπογραμμίζεται, επίσης, η πρόβλεψη θα βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου ΕΚ, καθώς η μελλοντική σύνθεση του εκλεγμένου ΕΚ και των πολιτικών του ομάδων του δεν μπορεί να προβλεφθεί πριν από τη σύνοδο για τη συγκρότησή του σε σώμα (16-19 Ιουλίου).

Έτσι, τα εθνικά κόμματα που ήδη εκπροσωπούνται στο ΕΚ θα τοποθετηθούν στην ίδια πολιτική ομάδα στην οποία είχαν ενταχθεί στο απερχόμενο Κοινοβούλιο, ενώ τα εθνικά κόμματα που δεν εκπροσωπούνται επί του παρόντος στο ΕΚ θα ενταχθούν σε μια πολιτική ομάδα εάν συνδέονται επίσημα με αυτή την ομάδα ή συμμετέχουν πλήρως ως μέλη σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα (εγγεγραμμένο στην Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα).

Τα υπόλοιπα εθνικά κόμματα (που επί του παρόντος δεν εκπροσωπούνται στο ΕΚ ούτε έχουν κάποια επίσημη σύνδεση με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή πολιτική ομάδα) θα κατατάσσονται στην κατηγορία «άλλα», χωρίς να προδικάζεται ο πολιτικός τους προσανατολισμός και το με ποιες πολιτικές ομάδες θα συνεργαστούν.

Exit polls και επίσημα αποτελέσματα

Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες θα συγκεντρώνονται, επίσης, οι εκτιμήσεις αποτελεσμάτων (exit polls) και η κοινοποίησή τους από το ΕΚ εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 19:15 ώρα Ελλάδος, ανάλογα με το σε ποια κράτη μέλη θα πραγματοποιηθούν ή όχι και, βεβαίως, σε ποια κράτη μέλη θα έχουν κλείσει οι κάλπες.

Τα επίσημα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών μπορούν να δημοσιευθούν από το ΕΚ μόνο μετά τις 23:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), δηλαδή, τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όταν δηλαδή θα έχουν κλείσει και οι τελευταίες κάλπες στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, η δημοσιοποίησή των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων αναμένεται στις 00:15-00:45 ώρα Ελλάδος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημοσιεύει δεδομένα και εκτιμήσεις και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο: https://results.elections.europa.eu/el/

Τέλος, οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ (του απερχόμενου) και κορυφαίοι υποψήφιοι για το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της βραδιάς, στη γέφυρα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και στην οδό Wiertz όπου θα έχουν τοποθετηθεί επίσης θέσεις ζωντανού ρεπορτάζ «stand-up».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

