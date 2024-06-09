Στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 11 το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σήμερα πάμε όλοι και όλες και ψηφίζουμε για να "κοντύνουμε" την αντιλαϊκή πολιτική και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, για να "ψηλώσουμε" το μπόι του λαού μας και των αγώνων του με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στο μπόι των ονείρων, στο μπόι των ανθρώπων» και ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή υγεία», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

