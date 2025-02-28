Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Τα βίαια επεισόδια δεν αμαυρώνουν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για τα επεισόδια στη μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη- Επισημαίνει πως η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Βίαια επεισόδια δεν αμαυρώνουν μεγαλειώδη συλλαλητήρια

«Τα βίαια επεισόδια των κουκουλοφόρων, που επιτέθηκαν και σε συγκεντρωμένους πολίτες, -όπως έχει καταγραφεί σε πολλά βίντεο-, δεν αμαυρώνουν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ανά την Ελλάδα και το πάνδημο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Στο σχόλιο επισημαίνει πως «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέτυχαν να προστατεύσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις επί μια ολόκληρη εβδομάδα περί δήθεν σχεδίων προετοιμασίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ Τέμπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark