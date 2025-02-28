ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Βίαια επεισόδια δεν αμαυρώνουν μεγαλειώδη συλλαλητήρια

«Τα βίαια επεισόδια των κουκουλοφόρων, που επιτέθηκαν και σε συγκεντρωμένους πολίτες, -όπως έχει καταγραφεί σε πολλά βίντεο-, δεν αμαυρώνουν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ανά την Ελλάδα και το πάνδημο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του Γραφείου Τύπου του κόμματος.
Στο σχόλιο επισημαίνει πως «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέτυχαν να προστατεύσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις επί μια ολόκληρη εβδομάδα περί δήθεν σχεδίων προετοιμασίας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.