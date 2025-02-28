ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Βίαια επεισόδια δεν αμαυρώνουν μεγαλειώδη συλλαλητήρια

«Τα βίαια επεισόδια των κουκουλοφόρων, που επιτέθηκαν και σε συγκεντρωμένους πολίτες, -όπως έχει καταγραφεί σε πολλά βίντεο-, δεν αμαυρώνουν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ανά την Ελλάδα και το πάνδημο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Στο σχόλιο επισημαίνει πως «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέτυχαν να προστατεύσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις επί μια ολόκληρη εβδομάδα περί δήθεν σχεδίων προετοιμασίας».

Πηγή: skai.gr

