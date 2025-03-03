Αντίδοτο στα Τέμπη, η ατζέντα των Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Χαρακτηριστικά τομής στον πολιτικό χρόνο αποκτούν τα συλλαλητήρια της περασμένης Παρασκευής για την επέτειο δύο ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι ογκώδεις διαδηλώσεις επιβάλλουν τη δική τους πραγματικότητα, που ανατρέπει πολιτικούς σχεδιασμούς και την οποία κανονικότητα σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλιών τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης.

Για την κυβέρνηση κατέστη σαφές από τις πρώτες συγκεντρώσεις του Ιανουαρίου και μετά ότι η οποία προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας έπεσε στο κενό και ότι αντί να υποχωρήσει, διαρκώς ενισχύεται το κύμα των πολιτών που ενώνονται πίσω από το αίτημα για ουσιαστικές απαντήσεις όσον αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, για απόδοση ευθυνών και τιμωρία των υπαιτίων, προκειμένου να μην μείνει πουθενά ίχνος από τη δηλητηριώδη σκιά συγκάλυψης και, τέλος, για ένα καλύτερο κράτος, που θα παρέχει τα υπό κανονικές συνθήκες αυτονόητα, όπως η ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών.

Η τρίτη μέσα σε λίγες μέρες παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Τέμπη χθες, έπειτα από την τοποθέτηση του στο υπουργικό συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επέτειο δύο χρόνων από το δυστύχημα την Παρασκευή, δείχνει ότι ο πρωθυπουργός βγαίνει μπροστά και επιλέγει αυτός προσωπικά να απαντήσει για τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι κατανοεί τις αγωνίες και τις ανησυχίες των πολιτών και ότι προσωπικά ο ίδιος, όπως τόνισε χθες, αναλαμβάνει να προχωρήσει στις αναγκαίες κινήσεις για να απαντηθούν.

Βεβαίως, η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα νέο αφήγημα φυγής προς τα εμπρός με στόχο να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, σε έναν βαθμό σκοντάφτει στο γεγονός ότι δεν διορθώθηκαν αυτές οι κραυγαλέες αδυναμίες και παθογένειες τα τελευταία έξι χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά χθες σε μια προσωπική μάχη για βελτίωση του κράτους, την οποία, όπως είπε, δίνει τα τελευταία 21 χρόνια, διάστημα κατά πολύ μεγαλύτερο του βίου της κυβέρνησης. Και απαρίθμησε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνηση έχει προωθήσει:

«Για το Κράτος συνολικά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί με ημίμετρα και αυτοσχεδιασμούς. Με ένα σύστημα που αντιδρά μόνο αφού έχει γίνει το κακό, που περιμένει τις κρίσεις για να κινητοποιηθεί. Η Πολιτεία έχει χρέος να προλαβαίνει, όχι να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Μία ευθύνη συλλογική, όμως πριν απ' όλα δική μου. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που δίνω εδώ και 21 χρόνια στην πολιτική μου διαδρομή. Ξέρω ότι δεν θα κερδίσω κάθε μάχη. Όμως, είμαι αποφασισμένος να κερδίσουμε τον πόλεμο. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Από το 112 μέχρι το gov.gr, από την εξυγίανση του ΕΦΚΑ μέχρι το νέο Κτηματολόγιο, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέχρι τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, έχουμε ξεπεράσει αντιστάσεις δείχνοντας στους πολίτες ότι ένα σύγχρονο κράτος που θα τους φροντίζει είναι εφικτό. To νέο σύμβολο αυτής της μάχης πρέπει να γίνουν οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι. Με σωστές υποδομές, νέους συρμούς, αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που θα τηρούνται ευλαβικά. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι το κυβερνητικό σχέδιο που ήδη ξεκίνησε να ολοκληρωθεί. Σίγουρα, όμως, ο πρώτος σταθμός του θα είναι μία άρτια και ασφαλής γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το 2027. Και αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευση», επισήμανε.

Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη ότι δεν πρόκειται εύκολα το θέμα των Τεμπών να φύγει από το προσκήνιο, υιοθετεί ένα διαφοροποιημένο αφήγημα και ουσιαστικά λέει ότι είναι αυτή που μπορεί καλύτερα από κάθε άλλη πολιτική δύναμη να απαντήσει στο αίτημα των πολιτών για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι χθεσινές αναφορές του πρωθυπουργού διαμορφώνουν το έδαφος για τις επόμενες κινήσεις. Ουσιαστικά, δείχνουν με ποιο τρόπο θα κινηθεί η κυβέρνηση στη μάχη που αρχίζει από αύριο στη Βουλή και αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα με επίκεντρο τα Τέμπη. Επίσης, προεξοφλείται με βάση όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι ανοίγει και πάλι η συζήτηση για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, που αναμένεται κοντά στα μέσα του μήνα.

