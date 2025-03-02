ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Παραμένει αμετανόητος - Επιχειρεί να αποποιηθεί των βαρύτατων ευθυνών του

«Ο πρωθυπουργός παραμένει αμετανόητος παρά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού επιχειρώντας να αποποιηθεί των βαρύτατων ευθυνών του κατά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και καλώντας μας να κοιτάξουμε στον … "εθνικό καθρέφτη"», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, για την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Τέμπη.

Όπως επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο ελληνικός λαός, όμως, δεν βλέπει, αυτό που θέλει να βλέπει ο κ. Μητσοτάκης στον καθρέφτη του. Κάθε άλλο: Βλέπει το άσχημο πρόσωπο του παλαιοκομματικού συστήματος οικογενειακής εξουσίας.

Το άσχημο πρόσωπο του κράτους - λάφυρου, της αναξιοκρατίας, των φίλων και συγγενών, της περιφρόνησης της Δικαιοσύνης, της απαξίωσης των Ανεξαρτήτων Αρχών, της παρακμής των Θεσμών.

Βλέπει το επικίνδυνο πρόσωπο μιας κυβέρνησης που δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, υπόσχεται και εξαγγέλλει ότι θα εγγυηθεί την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο ΜΕΤΑ από άλλα δύο χρόνια!

Βλέπει το αλαζονικό ύφος των υπουργών, την ατιμωρησία των ημετέρων.

Βλέπει έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που θεωρούν τους εαυτούς τους συνώνυμα του κράτους και την κοινωνία ως επικίνδυνο παράγοντα αστάθειας επιχειρώντας να υποτιμήσουν και να διχάσουν τους Έλληνες με θεωρίες περί "εσωτερικών εχθρών" και "ξένων κέντρων"».

«Η ελληνική κοινωνία προχθές συνέτριψε το κυβερνητικό αφήγημα, που αιωρείται των αναγκών και των απαιτήσεων της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

