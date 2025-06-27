«Σίγουρα θα υπάρχουν αποκλίσεις στις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μια μέρα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός σημείωσε πως: «αποκλίσεις θα υπάρχουν και στο κομμάτι των θεωρητικών λόγω των επιδόσεων των παιδιών, αλλά μικρότερες μάλλον στο κομμάτι του δεύτερου και τρίτου πεδίου, μεγαλύτερες στο τέταρτο γιατί πήγαν καλά στην Οικονομία. Αλλά σίγουρα η Νεοελληνική Γλώσσα θα παίξει τον ρόλο και η Έκθεση».

«Είναι μοιρασμένες οι επιδόσεις των μαθητών. Υπάρχουν μαθήματα που δεν τα πήγαν πολύ καλά, όπως στη Νεοελληνική Γλώσσα, ενώ φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν στα Μαθηματικά και στην Ιστορία, συνέχισε». Από την άλλη, προσέθεσε, «εκεί που είχαν ανησυχία, όπως στη Βιολογία, πήγαν σχετικά καλά και πολύ καλά στην Οικονομία».

Από τις 8 Ιουλίου και μετά, κατά προσέγγιση, θα αρχίσουν να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη σημειώνοντας πως οι υποψήφιοι θα έχουν περιθώριο 10 περίπου ημερών.

Οι βάσεις θα ανακοινωθούν τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, τόνισε η υπουργός. «Θα φροντίσουμε όσο νωρίτερα μπορούμε, θα γίνει αυτή η άσκηση, έτσι ώστε να τελειώσει και αυτό το κομμάτι της αγωνίας. Είδατε και χθες, ανακοινώσαμε ίσως νωρίτερα από ποτέ».

Απαντώντας στο ερώτημα, κατά πόσο το σύστημα των Πανελλαδικών φαίνεται να ολοκληρώνει τον κύκλο του και άρα εάν δρομολογείται ένα νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια, η υπουργός ανέφερε τα εξής.

«Νομίζω ότι ο στόχος γενικά της ελληνικής πολιτείας, ανεξαρτήτως κομμάτων και κυβερνήσεων, γιατί στον κυβερνητικό κύκλο που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν αναμένεται εντός των επόμενων δύο ετών να γίνει αλλαγή, τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο θα δώσουν με το σύστημα των εξετάσεων όπως το ξέρουμε, αλλά εμείς έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις, την έρευνα και τη μελέτη, ενδελεχή θα έλεγα, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε στον πρωθυπουργό μία πρόταση για τι θα σήμαινε να μεταβούμε στο Εθνικό Απολυτήριο. Τι θα έπρεπε να προσμετρηθεί, ποιες είναι οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες, τι μας προτείνουν οι εμπειρογνώμονες και οι άνθρωποι του πεδίου που θα μπορούσε να μετρήσει έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική κάποια στιγμή και στην Ελλάδα για να μπεις διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. Και βέβαια σημαντικό ρόλο θα παίξει και εδώ η συζήτηση και με το Πανεπιστήμιο, τους Πρυτάνεις και με τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια. Σε άλλες χώρες αυτό το οποίο γίνεται είναι το να προσμετρώνται επιδόσεις και των τριών ετών και των τεσσάρων σε άλλες χώρες, ανάλογα πώς διαμορφώνεται η δευτεροβάθμια σε ορισμένα μέρη. Πάντως, εδώ πέρα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή πραγματικά και αυτό θα κάνουμε, να κάνουμε μία μελέτη γιατί ξέρετε, στην εκπαίδευση θέλεις τον χρόνο και θέλεις και τα στοιχεία. Δεν λειτουργούμε με ραβδάκια, ούτε με εντολές».

Σχετικά με τις επιδόσεις των παιδιών και το πόσο επηρεάστηκαν οι βαθμολογίες τους από τον περιορισμό ή μη της χρήσης οθονών, τάμπλετ, κινητού κτλ, αλλά και το πώς συνδέεται το ζήτημα αυτό με την προφορική και γραπτή επάρκεια της χρήσης της γλώσσας, η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την άποψη ότι όλα συντελούν στο να έχει επηρεαστεί αυτή τη στιγμή η γλωσσική ποικιλία χρήσης λέξεων των παιδιών, γιατί παρακολουθείται και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ενώ αναφέρθηκε σε ανάλογες συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ιδίως και με τους συναδέλφους από τον Βορρά, που θα σας κάνει εντύπωση γιατί είναι χώρες οι οποίες είχαν εισαγάγει τη χρήση της οθόνης πολλαπλώς, η Σουηδία είναι κλασική χώρα, η οποία έχει βγάλει εντελώς την οθόνη πλέον. Γιατί και η υπουργός αυτό το οποίο μου έλεγε χαρακτηριστικά στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών είναι ότι τα παιδιά έχουν χάσει το κομμάτι της γλωσσικής επάρκειας στη γραφή και στο κομμάτι το προφορικό. Όμως δεν είμαστε εδώ για διαπιστώσεις μόνο» είπε χαρακτηριστικά.

«Οπότε αυτό το οποίο εμείς αντιπροτείνουμε είναι στα νέα προγράμματα σπουδών και για τη Νεοελληνική, μεγαλύτερη σύνθεση κειμένων και αυτό ήδη γίνεται επιμόρφωση και το εφαρμόζουν και περισσότερο οι φιλόλογοι. Χαίρομαι γιατί υπάρχει και η Τράπεζα Θεμάτων και υπάρχουν και πιο πολλές πηγές και θα υπάρχουν πιο πολλές πηγές και με το πολλαπλό βιβλίο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, κάτι το οποίο λέμε καιρό και έχει αρχίσει να γίνεται αλλά όχι έντονα, το θέμα της φιλαναγνωσίας» συμπλήρωσε η υπουργός.

Ως προς τις εξετάσεις PISA, η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι φέτος έγιναν πιο δομημένες όσο αφορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα γίνονται αντίστοιχα και από το ελληνικό δημόσιο σύστημα, από το Υπουργείο Παιδείας διαγνωστικές εξετάσεις στη Νεοελληνική και τα Μαθηματικά.

«Του χρόνου θα έχουμε τη συνολική αποτύπωση των αποτελεσμάτων των μαθητριών και μαθητών από την PISA. Γιατί αυτό, ούτως η άλλως είναι υπερτοπικό, είναι ανάμεσα σε χώρες, αλλά βλέπουμε συνεχώς και σύντομα θα βγάλουμε στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα από την αρχή ποιότητας που έχουμε στο Υπουργείο και για τις εσωτερικές μας εξετάσεις τη διάγνωση, τις διαγνωστικές εξετάσεις, κυρίως στα Νέα Ελληνικά, είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά τα κίνητρα και να τροφοδοτήσουμε έτσι ώστε να πάνε καλύτερα και σε αυτό» ανέφερε η υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.