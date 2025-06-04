Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή την πρωτοβουλία της ΕΕ, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής οικονομίας μέσω χρηματοδότησης ύψους 150 δισ. ευρώ (SAFE), σε «ένα πρόγραμμα που επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων χωρών κατά παράβαση των νομικά ορθών αιτιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πώς μπορεί η Τουρκία να είναι δυνητικά επιλέξιμη για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE μία χώρα που αφενός διατηρεί την απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αν η Ελλάδα ασκήσει το μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμά της που απορρέει από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο 3) να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και αφετέρου κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

«Η Security Action for Europe (SAFE) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω χρηματοδότησης ύψους 150 δισ. ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας που προκύπτουν από τη γεωπολιτική κατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινές προμήθειες (common procurements) και επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων χωρών κατά παράβαση των νομικά ορθών αιτιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην πρόσφατη Έκθεσή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας υιοθετήθηκε τροπολογία με την οποία καταδικάζεται η Τουρκία για τη συνεχιζόμενη διατήρηση της απειλής πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αν η Ελλάδα ασκήσει το μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμά της που απορρέει από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο 3) να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Επιπροσθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ευρωπαϊκό κράτος, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει 51 χρόνια τώρα «ακρωτηριασμένη» με το βόρειο τμήμα της να τελεί υπό κατοχή από τουρκικά στρατεύματα και να έχει κατακλυστεί από Τούρκους εποίκους που υπολογίζονται σε πάνω από 120.000 και την τουρκική πλευρά σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιμένει σε «λύση δύο κρατών» για την επίλυση του Κυπριακού.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αμφισβητήσει ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ τη χρήση της νομικής βάσης (άρθρο 122 ΣΛΕΕ- Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην οποία βασίζεται ο κανονισμός «SAFE», η οποία το έχει αποκλείσει από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Βάσει των παραπάνω:

*Πώς μπορεί η Τουρκία να είναι δυνητικά επιλέξιμη για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE;

*Μπορεί να αποκλειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.