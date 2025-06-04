Κεραμέως: Από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό οι 420.000 έχουν ήδη επιστρέψει

Τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού στην ελληνική αγορά εργασίας ανέδειξε η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως την Τετάρτη 4 Ιουνίου στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι αποτελεί χρέος της Πολιτείας να προσπαθήσει να προσελκύσει πίσω στην Ελλάδα τους Έλληνες του εξωτερικού που μετανάστευσαν τα χρόνια της κρίσης, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, και παρέθεσε τρεις άξονες προς αυτή την κατεύθυνση, σε ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024 – 2027:

Πρώτος άξονας – διαμόρφωση ευρύτερων κατάλληλων προϋποθέσεων για εργασία στην Ελλάδα:

Η ανεργία έπεσε κάτω από το 10% για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, ενώ τον Απρίλιο έπεσε στο 8,3%, η χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών.

Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε απασχόληση στις ηλικίες 20-64 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τρίτου και τετάρτου τριμήνου 2024 (μαζί με το Λουξεμβούργο).

Από το 2019 έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 2024, η πλήρης απασχόληση αγγίζει το 76,4%, το 53,7% των εργαζομένων λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000€, έναντι 36,3% το 2019, ενώ ο μέσος μισθός ανήλθε σε 1.342€ το 2024, +28,3% από το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 1.478€.

Από 1/4/2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 880€ από 650€ το 2019, αύξηση 35,4%.

Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες και αναμένονται να μειωθούν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2027.

Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας – 815.000 περισσότερες υπερωρίες για το 2024 και 637% αύξηση δηλωθεισών υπερωριών στον τουρισμό τον Μάρτιο 2025.

Θεσμοθέτηση πλέγματος προστασίας εργαζομένων γονέων.

Νέες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Προστατεύουμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Εντείνονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας.



Δεύτερος άξονας – Δημιουργία κινήτρων αμιγώς για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού:

50% μείωση φορολογίας εισοδήματος για αυτούς που ήταν για τουλάχιστον 5 χρόνια φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, για 7 χρόνια από την επιστροφή τους στη χώρα μας.

Ειδική διαδικασία αναγνώρισης ειδικότητας σε γιατρούς από ΗΠΑ.

Τρίτος άξονας – Ανάδειξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών και κινήτρων μέσω δράσεων ενημέρωσης και διασύνδεσης:

Προσέλκυση των Ελλήνων του εξωτερικού μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων στις πόλεις όπου ζουν και δραστηριοποιούνται.

Στόχος, η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα καθώς και των κινήτρων επαναπατρισμού τους.

Διασύνδεση αποδήμων με σημαντικές επιχειρήσεις της Ελλάδας που προσφέρουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, στο Λονδίνο και στη Στουτγκάρδη, με συνολικά πάνω από 120 αποστολές επιχειρήσεων και 5.000 ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η Υπουργός επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010-2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης, ενώ παράλληλα ζήτησε από τους βουλευτές προτάσεις για ενίσχυση κινήτρων επαναπατρισμού των Ελλήνων.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Το θέμα του brain gain, το θέμα του πως θα προσελκύσουμε πίσω εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης, είναι μία εθνική υπόθεση η οποία υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Και σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε όλες και όλους. Το τηλέφωνό μου, το γραφείο μου θα είναι πάντα ανοιχτό για όλους τους συναδέλφους που έχουν σκεφτεί συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του πλαίσιο των κινήτρων, συνολικά την προσπάθεια επιστροφής».

Τέλος, η κα Κεραμέως προανήγγειλε ότι η επόμενη δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή σημαντικών επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προηγηθεί μία ακόμα ανάλογη δράση σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη εντός του 2025.

