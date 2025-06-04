Με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ, εδώ και μήνες, έχει ανοίξει τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η δημόσια διοίκηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα παρουσιάσω μια συνολική πρόταση για το κράτος και το πώς αυτό θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον πολίτη και δεν θα καταλήγει να είναι κράτος-λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε κυβερνώντα, όπως συμβαίνει σήμερα» σημείωσε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Και ως προς τη συζήτηση από πλευράς κυβέρνησης περί κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Θεωρούμε υποκριτική τη συζήτηση που άνοιξε ο Πρωθυπουργός για το Σύνταγμα, διότι δεν τον εμποδίζει το Σύνταγμα να κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές. Διότι δεν τον οδήγησε το Σύνταγμα να μην υπάρχει αξιολόγηση και να μην εφαρμόζονται οι νόμοι που ο ίδιος έχει ψηφίσει. Ούτε το Σύνταγμα ευθύνεται για το ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει το ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων».

«Η μονιμότητα -όπως είναι στο Σύνταγμα της Γερμανίας, σε νόμους στη Γαλλία και σε άλλα κράτη- περιφρουρεί τη νομιμότητα των αποφάσεων των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι σε όποια παρέμβαση μπορεί να γίνει από ισχυρά πολιτικά κέντρα ή οικονομικά συμφέροντα. Και τώρα, που μιλάμε, υπάρχει η δυνατότητα να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος. Άλλωστε έχουν απολυθεί γύρω στους 1.800, επειδή έχουν κριθεί επίορκοι ή ακατάλληλοι, από το 2018» πρόσθεσε.

Αναπτύσσοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε:

«Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι κίνητρο για τον δημόσιο υπάλληλο. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και να είναι κίνητρο για να γίνεται καλύτερος και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Θεωρούμε ότι πια έχουν ωριμάσει τα πράγματα για τον 13ο και 14ο μισθό, με αφετηρία το 13ο. Επίσης, πρέπει να τελειώσει η ιστορία με τους μετακλητούς που γίνονται προϊστάμενοι, η οποία επί της ουσίας δημιουργεί μια αναξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Να υπάρχουν αξιοκρατικές προαγωγές με πλήρη αξιολόγηση. Βεβαίως, σημαντικό είναι η αναβάθμιση του ΑΣΕΠ. Με το ΑΣΕΠ υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κλείνοντας, πιστεύουμε επίσης ότι η επιλογή των διοικήσεων και των προϊσταμένων πρέπει να γίνεται με αξιοκρατία. Σήμερα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι επιλογές του εκάστοτε υπουργού. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Και πρέπει με ένα τρόπο ήπιο, σοβαρό, να προσεγγίσουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η δημόσια διοίκηση και το κράτος και όχι με ένα μανιχαϊστικό τρόπο, που εν τέλει δεν θα φέρει καμία αλλαγή, αλλά θα υπονομεύσει ένα σοβαρό δημόσιο διάλογο».

Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης, ο Γραμματέας του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης Πάνος Βλάχος, η αναπληρώτρια Γραμματέας Έφη Στεφοπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο διευθυντής της Κ.Ο. Γιάννης Κουτσούκος.

Πηγή: skai.gr

