Γκιουλέρ: «Λάθος» η σύνδεση του casus belli με την ευρωπαϊκή αμυντική χρηματοδότηση

«Λάθος» χαρακτήρισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ το ελληνικό αίτημα για άρση του casus belli ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, κατηγορώντας την Αθήνα ότι επιχειρεί να μεταφέρει διμερείς διαφορές σε πολυμερείς πλατφόρμες.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, ο Γκιουλέρ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη θέση της Ελλάδας, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους απαιτήσεις είναι λανθασμένες και «ισοδυναμούν με την εμπλοκή πολυμερών πλατφορμών σε διμερείς διαφορές»,

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ στη συνέντευξη σημειώνει ότι η Τουρκία θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους της, που σχεδιάζουν να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες, να χαλαρώσουν τους περιορισμούς που απαιτούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων να δαπανώνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του πρακτορείου, ο Γκιουλέρ τόνισε ότι η Άγκυρα ευελπιστεί πως μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανοίξει τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών F-35.

Η Τουρκία, η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ, διαθέτει υψηλές δυνατότητες σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στους Ευρωπαίους συμμάχους, δήλωσε ο Γκιουλέρ, καθώς αυτοί ετοιμάζονται για μεγάλες νέες αμυντικές δαπάνες.

"Οι σύμμαχοι πρέπει όχι μόνο να ξοδεύουν περισσότερα, αλλά και εξυπνότερα. Τώρα απαιτείται περισσότερη συνεργασία από ποτέ," υπογράμμισε, σχολιάζοντας την προτροπή του Τραμπ προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω φόβων για τη ρωσική επιθετικότητα και αμφιβολιών για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια της ηπείρου, ενέκρινε πρόσφατα το πρόγραμμα SAFE - ένα ταμείο 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων. Ωστόσο, προβλέπεται ότι το 65% των κονδυλίων θα διατεθούν αποκλειστικά σε εταιρείες που εδρεύουν εντός της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ουκρανία.

Ο Γκιουλέρ προειδοποίησε πως τέτοιοι περιορισμοί αποκλείουν χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία, από την αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης – κάτι που, όπως είπε, "δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο εντός της ΕΕ."

Η Άγκυρα επιθυμεί να "χτίσει μαζί με την Ευρώπη την ασφάλεια του μέλλοντος", συνέχισε, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με "ανοιχτόμυαλους και οραματιστές Ευρωπαίους εταίρους", είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου SAFE. Συγκεκριμένα, ανέφερε τους τομείς των drones, αντιαεροπορικής άμυνας, ναυτικών και χερσαίων συστημάτων, ηλεκτρονικού πολέμου, ραντάρ και πυρομαχικών.

Η τουρκο-αμερικανική αμυντική συνεργασία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα F-35 – τόσο ως αγοραστής όσο και ως κατασκευαστής, σημειώνει το Reuters.

Ωστόσο, ο Ερντογάν ελπίζει πως η προσωπική του σχέση με τον Τραμπ θα συμβάλει στην άρση των κυρώσεων. Ο Γκιουλέρ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να "δώσει νέα πνοή" στις διμερείς αμυντικές σχέσεις και να επιτρέψει στην Τουρκία να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής στο πρόγραμμα F-35 - ακόμη και αν η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τους S-400.

«Πολύ νωρίς για αποχώρηση του τουρκικού στρατού από τη Συρία»

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί η αποχώρηση ή η αναδιάταξη των τουρκικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία.

«Αυτό μπορεί να επαναξιολογηθεί μόνο όταν εδραιωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Συρία, εξαλειφθεί πλήρως η τρομοκρατική απειλή στην περιοχή, διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των συνόρων μας και γίνει η αξιοπρεπής επιστροφή όσων έχουν αναγκαστεί να φύγουν», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός 'Άμυνας, όπως μετέδωσε το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANKA με πηγή το Reuters.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ διευκρίνισε ότι η Τουρκία παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις συριακές ένοπλες δυνάμεις και τις βοηθά να βελτιώσουν την άμυνά τους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η επιρροή της Τουρκίας στη Δαμασκό προκαλεί ανησυχίες στο Ισραήλ και διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων στη Συρία.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Τουρκία και το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε την αεροπορική επιδρομή στη νότια Συρία την Τρίτη, συνεχίζουν τις συνομιλίες για την αποφυγή συγκρούσεων στη χώρα. Περιέγραψε δε τις συνομιλίες για τον μηχανισμό πρόληψης συγκρούσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ ως «συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποφυγής συγκρούσεων για την πρόληψη ανεπιθύμητων περιστατικών» και «δομή επικοινωνίας και συντονισμού».

«Οι προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε αυτή τη γραμμή και να την καταστήσουμε πλήρως λειτουργική συνεχίζονται. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων δεν σημαίνει εξομάλυνση (σχέσεων)» τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

