Επανέλαβε σήμερα τους ισχυρισμούς του περί «γαλάζιας πατρίδας» ο Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του CHP και πρώην πρέσβη, Ναμίκ Ταν, ο οποίος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αιτιάσεις «παραμύθια» και «πολιτικές επεκτατισμού».

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑί στην Κωνσταντινούπολη,Μανώλης Κωστίδης, σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες δηλώσεις στη συνάντηση με τους προέδρους νομαρχιακών οργανώσεων του κόμματός του, ΑΚΡ, ο Ερντογάν ανέφερε ότι «από τις γεωτρήσεις μας στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την ισορροπημένη στάση μας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουμε γίνει μάρτυρες της ίδιας ταλάντευσης σε κάθε θέμα. Τώρα βλέπουμε μια παρόμοια κοντόφθαλμη στάση στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Αντί να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Τουρκίας, κλείνουν το μάτι σε κάποιους, χαρακτηρίζοντάς την «παραμύθι» και κατηγορώντας τη χώρα μας για επεκτατισμό. Χρησιμοποιούν την εξουσία που τους έδωσε ο λαός όχι για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της χώρας, αλλά για να σταθούν προσοχή στους αντιπάλους της Τουρκίας. Το όνομα αυτού είναι ανευθυνότητα, άγνοια και επιπολαιότητα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν θα κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω στην προστασία της γαλάζιας πατρίδας μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πατρίδας μας. Να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων μέχρι τέλους».

«Η δική μας γραμμή, ο δικός μας χαρακτήρας είναι σαφής. Δεν είμαστε μια χώρα από την οποία θα της πάρεις το ψωμί, αφαιρείται όταν τη χτυπήσεις στο κεφάλι σου» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επανερχόμενος στην κρίση που έχει ξεσπάσει με το Ισραήλ με τις δύο πλευρές να έχουν επιδοθεί σε πόλεμο δηλώσεων, ο Ερντογάν είπε ότι «το άνομο κράτος του Ισραήλ αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και για όλη την ανθρωπότητα. Τον Χίτλερ τον σταμάτησαν, έστω και αργά. Αυτή η γενοκτονία πρέπει να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά. Αυτοί που κρατούν τα νήματα της κυβέρνησης Νετανιάχου πρέπει να σταματήσουν αυτό το δίκτυο σφαγέων. Γνωρίζουμε επίσης τα σχέδια να εξαπλωθεί η φωτιά της Γάζας σε ολόκληρη την περιοχή. Ό,τι κι αν λέμε, το λέμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στην περιοχή. Είμαστε ένα έθνος του οποίου ο εθνικός ύμνος αρχίζει με τη φράση “μη φοβάσαι”. Τα θρασύτατα μηνύματα των κλόουν του πληκτρολογίου δεν μας πτοούν. Ποτέ δεν θα μας αποθαρρύνουν από το να βαδίσουμε στο δρόμο που πιστεύουμε. Μπορούν να ασχημονούν όσο θέλουν, δεν μπορούν να εμποδίσουν τον Ταγίπ Ερντογάν να φωνάζει για το δίκαιο και την αλήθεια. Δεν θα έρθουμε υποκύψουμε στις προκλήσεις των αιμοσταγών εγκληματιών. Βγήκαμε σε αυτό το ταξίδι φορώντας το σάβανό μας. Υπήρχαν εκείνοι που μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έλεγαν ότι ο χρόνος μας τελειώνει, έπεσαν έξω. Υπήρχαν εκείνοι που θέλησαν να μας ανατρέψουν με πραξικόπημα. Τους νικήσαμε όλους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.