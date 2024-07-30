Bουλή: Ψηφίστηκε η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Με ψήφους 159 «υπέρ» και 138 «κατά» έγινε δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης».

Το άρθρο 65 «Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας από ιδιώτες παρόχους και ιδιώτες ιατρούς για την αντιμετώπιση αναγκών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία- Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 56 και αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 71 ν. 4931/2022», ψήφισαν 158 βουλευτές, το καταψήφισαν 138 βουλευτές.

Το άρθρο 20 «Σύσταση Μητρώου Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου - Προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 2716/1999», ψήφισαν 159 βουλευτές, 75 βουλευτές δήλωσαν «κατά», 63 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

