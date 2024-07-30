«Η προσπάθεια να κρύψετε τις ευθύνες του Μαξίμου και του βαθέος κράτους έχουν επιμολύνει τις συντεταγμένες εξουσίες της χώρας. Πρώτα επιμόλυνε το Μαξίμου τις μυστικές υπηρεσίες και τώρα επιμολύνει και τη Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα» υπογράμμισε ο Ν. Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

Είπε, επίσης, ότι η υπόθεση των υποκλοπών «είναι διπλό σκάνδαλο, σκάνδαλο παρακολούθησης και σκάνδαλο συγκάλυψης».

«Πριν δύο χρόνια, τέτοιες μέρες, περνούσα την πόρτα του Αρείου Πάγου, αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του παράνομου λογισμικού Predator και των ταυτόχρονων -"συμπωματικών" για την κυβέρνηση και απ΄ότι φαίνεται για τη δικαιοσύνη- ίδιων στόχων της ΕΥΠ και του Pedator» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Συμπτώσεις, οι ίδιοι οι στόχοι του Predator να είναι και στόχοι παρακολουθήσεων της ΕΥΠ, των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» είπε.

Σημείωσε ότι «στη διαδρομή αυτών των δύο ετών μάθαμε ότι η χώρα μας έγινε κέντρο εξαγωγής του παράνομου λογισμικού Predator, γιατί πολύ απλά αυτό δεν μπορούσε να εξαχθεί από το Ισραήλ προς αφρικανικά κράτη ή χώρες που δεν έχουν ισχυρούς θεσμούς. Αυτό το έκανε η Ελλάδα και δυστυχώς ήταν μια ντροπιαστική τακτική να πουλάς αυτά τα λογισμικά σε ανελεύθερα καθεστώτα, γνωρίζοντας ότι το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθούν κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά των πολιτικών αντιπάλων, ριψοκινδυνεύοντας τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε χώρες του τρίτου κόσμου».

«Και όλα με τις ευλογίες της ΝΔ. Μάλιστα, τον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών σήμερα για να του πει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" ο κ. Μητσοτάκης τον έχει διευθυντή της ΝΔ» πρόσθεσε.

«Στήθηκε λοιπόν μια μηχανή εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων. Δεν είναι μόνο ότι μας άκουγαν, κέρδισαν εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο ένα σκάνδαλο καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι και ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο που βάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, ένα σκάνδαλο βαθιάς διαφθοράς με τζίρο εκατομμυρίων» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 87 άνθρωποι, υπουργοί, πάρα πολλοί υπουργοί της ΝΔ, επιχειρηματίες, εισαγγελικοί λειτουργοί, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, είχαν στοχοποιηθεί με το Predator. Κατά διαβολική σύμπτωση, το λιγότερο το ένα τρίτο αυτών, παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Πάντα όλα συμπτώσεις όπως αποφαίνεται το πόρισμα του κ. Ζήση. Κι εδώ ξεκινούν τα ερωτήματα:

Για πολιτικούς λόγους αναγκάστηκε στο ντιμπέϊτ πριν τις εθνικές εκλογές ο πρωθυπουργός να πει ότι "έγινε λάθος" και ότι "δεν αποτελώ εθνικό κίνδυνο" όπως υπέγραψε η εισαγγελέας κ. Βλάχου.

Οι υπουργοί της ΝΔ τι αποτελούν, θα μάθουμε ποτέ; Οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι επιχειρηματίες, οι εισαγγελείς; Θα μιλήσει κάποιος επιτέλους για τους λόγους που είχαν στοχοποιηθεί από το Predator και τους παρακολουθούσε η ΕΥΠ;

Δεύτερο ερώτημα: Αυτές οι υπόγειες διαδρομές παρακρατικών μηχανισμών και των μυστικών υπηρεσιών που τελούν και τελούσαν υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού, που κατά τα στελέχη της ΝΔ και του τότε εκπροσώπου Τύπου ήταν "ρυπαρά δίκτυα" είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα;».

«Στην πορεία αυτών των δύο χρόνων έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πρωτοφανούς επιχείρησης συγκάλυψης κάθε φορά που οι ανεξάρτητες αρχές βρίσκονταν λίγο πριν τις αποκαλύψεις.

Έχουμε την αλλαγή σύνθεσης της ΑΔΑΕ με τις πλάτες του κ. Βελόπουλου, λίγες ώρες πριν η ΑΔΑΕ επιβάλλει πρόστιμο στην ΕΥΠ για τη μη συμμόρφωσή της να παράσχει στοιχεία για τη διακρίβωση του κοινού κέντρου παρακολουθήσεων» επισήμανε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Και το κορυφαίο: παίρνει απόφαση το ΣτΕ που ορίζει επακριβώς και εγγράφως ότι πρέπει να ενημερωθώ για το φάκελο της παρακολούθησής μου, τους λόγους. Γράφει η ΕΥΠ στα "παλιά της τα παπούτσια" την απόφαση του δικαστηρίου και δεν σας πειράζει. Κι αυτό ευρωπαϊκή "κανονικότητα". Τι φοβάται λοιπόν η ΕΥΠ, ο κ. Μητσοτάκης, οι υπουργοί του και δεν αποκαλύπτουν τις καθ' όλα νόμιμες, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως ισχυρίζεται, αποφάσεις;» τόνισε.

«Η προσπάθεια να κρύψετε τις ευθύνες του Μαξίμου και του βαθέος κράτους έχουν επιμολύνει τις συντεταγμένες εξουσίες της χώρας. Πρώτα επιμόλυνε το Μαξίμου τις μυστικές υπηρεσίες και τώρα επιμολύνει και τη Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα» υπογράμμισε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Είπε ότι «η υπόθεση των υποκλοπών είναι διπλό σκάνδαλο: σκάνδαλο παρακολούθησης και σκάνδαλο συγκάλυψης» και πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως η συγκάλυψη «θα λάμβανε τέτοιες αποτρόπαιες διαστάσεις».

«Τελικά, κ. Φλωρίδη, η κάθε εποχή έχει τους δικούς της "Παπαγγελόπουλους", αλλά η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να τους καταγγέλλει σε κάθε εποχή, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται» είπε.

Απαντώντας στον Άδ. Γεωργιάδη που «αξίωσε να ζητήσουμε "συγγνώμη" από τον ανιψιό του πρωθυπουργού τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, που τον απέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης μόλις κατάλαβε το τι έχει συμβεί και που πάει το πράγμα και σε εσωτερικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε που δήλωνε δημόσια ότι "δεν αποτελούσα εθνικό κίνδυνο"», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «σε λίγο ο κ. Γεωργιάδης θα μας πει ότι προτείνει στον κ. Μητσοτάκη να επαναπροσλάβει μετά βαΐων και κλάδων τον κ. Δημητριάδη και τον κ. Κοντολέοντα μαζί για να συνεχίσουν το "θεάρεστο" έργο τους».

«Άρα ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ζητήσει "συγγνώμη" που τους "θυσίασε", όχι εμείς» είπε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Η σημερινή απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης λειτουργεί ως ένα προσωρινό "πλυντήριο" ευθυνών των σημερινών κυβερνώντων, όσο θα είστε κυβερνώντες. Γιατί σε κάθε δημοκρατία τα πράγματα αλλάζουν κι όταν αλλάξουν τα πράγματα όλα θα μπουν σε ένα άλλο δρόμο. Θα λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η διάκριση των εξουσιών. Αυτό επιβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ο αγώνας κάθε δημοκράτη» τόνισε.

Είπε ότι «δεν είναι προσωπική υπόθεση, αλλά αγώνας για να μην αλλοιωθεί η αντίληψη των πολιτών για το πώς πρέπει να λειτουργεί εύρυθμα η δημοκρατία μας».

Ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «αποκάλυψη σήμερα ότι η έρευνα ήταν προσχηματική με καρμπόν καταθέσεις, χωρίς να ερωτώνται οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ούτε το "γιατί"» και πρόσθεσε: «Αφαιρέθηκε λοιπόν γρήγορα-γρήγορα η δικογραφία από δύο έντιμους νεώτερους εισαγγελείς. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου με όλες μας τις δυνάμεις».

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «η αλήθεια στο τέλος θα νικήσει».

«Όπως πάντα το φως νικά το σκοτάδι όσο κι αν νομίζει ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του ότι τελείωσαν με αυτή την ιστορία» είπε ο Ν. Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας από το βήμα της Βουλής «τους δύο έντιμους εισαγγελείς πρωτοδικών που προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους υπό αντίξοες συνθήκες, τις Ανεξάρτητες Αρχές που αντιπάλεψαν τη συστηματική δολοφονία χαρακτήρων που έκανε ο σημερινός υπουργός Υγείας που είχε το θράσος να θέλει να ζητήσουμε "συγγνώμη" από τον κ. Δημητριάδη. Μια συστηματική δολοφονία χαρακτήρων που εξαπολύθηκε και στα θύματα και στους δικαστές και στις Ανεξάρτητες Αρχές γιατί θέλετε όλοι να σιωπήσουμε».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι θα «συνεχίσουμε τον έντιμο αγώνα μας απέναντι σε αυτό το σκοτεινό παρακράτος».

Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης σφράγισε σήμερα την πολιτική του κληρονομιά, ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον καταγράψει ως τον εντολέα ενός σκοτεινού παρακρατικού μηχανισμού που έφερε ξανά στο προσκήνιο πρακτικές μακριά από κάθε είδους ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Αυτή η σκοτεινή κληρονομιά θα σας ακολουθεί κ. Μητσοτάκη μέχρι το τέλος της πολιτικής σας διαδρομής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι υποθέσεις που αρχειοθετούνται, ενίοτε, ανασύρονται από λειτουργούς που σέβονται τον όρκο τους και να είστε σίγουροι γι' αυτό» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: «Σε ό,τι με αφορά, αυτός ο μοναχικός, ενίοτε καρτερικός νομικός αγώνας, που κρίθηκε από διάφορα μετερίζια του πολιτικού συστήματος, θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «στην ανάγκη να κρυφτούν τα αίσχη του βαθέος κράτους αλλοιώνεται η Δικαιοσύνη και η διάκριση των εξουσιών. Δυστυχώς όμως για εσάς, ευτυχώς που η χώρα μας έχει θεσμούς. Συμμετέχουμε τόσο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όσο και στην ΕΕ ισότιμα».

«Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο αγώνας και δεν σταματάει και θα δικαιωθεί σε όλους αυτούς τους θεσμούς. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι που προσέβαλαν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα θα πληρώσουν, γιατί είναι ντροπή μια χώρα που μπήκε στην Ευρώπη εδώ και πάνω από 40 χρόνια, σήμερα κάποιοι να την εκθέτουν με πρωτοφανή εν έτει 2024. Και είμαι σίγουρος ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δημοκρατικά κόμματα, θα σταθούν μαζί μας σε αυτό το συνεχιζόμενο αγώνα» κατέληξε στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

