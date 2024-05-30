Φάμελλος: Η ευθύνη για την διαρροή δεδομένων εκλογέων, ξεκάθαρα βαρύνει τη ΝΔ

Ευθύνες στην υπουργό εσωτερικών για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων πολιτών, αποδίδει με δήλωσή του ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Αφού κάνει αναδρομή στην εξέλιξη της υπόθεσης, ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι "αναδεικνύει την ευθύνη και της κυρίας Κεραμέως, όσο και να προσπαθεί να την 'κρύψει' η κυβέρνηση".

Ακολούθως εξηγεί: "Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Το ΥΠΕΣ απέτυχε να επιτελέσει το έργο του και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων παραβιάζοντας τη νομοθεσία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος διαβίβασαν και επεξεργάστηκαν το αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα".

Υποστηρίζει ακόμη ότι "Τα ερωτήματα σχετικά με το ποιος διέρρευσε το αρχείο, πόσοι ήταν οι αποδέκτες εντός της ΝΔ και ποιοι άλλοι γνώριζαν την παράνομη διακίνηση, μένει να αποκαλυφθούν. Όπως και παραμένει το ερώτημα ποιος ή ποιοι από τη ΝΔ θα πληρώσουν το πρόστιμο των 400.000 ευρώ του ΥΠΕΣ, εφόσον δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Η πολιτική ευθύνη για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων του εξωτερικού, ξεκάθαρα βαρύνει τη ΝΔ και τα στελέχη της, και προφανώς και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Όσο και να προσπαθούν, δεν μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.