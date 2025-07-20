Ερντογάν για Αττίλα: «Ειρηνευτική Επιχείρηση» στην Κύπρο

Ρεσιτάλ προκλητικότητας δίνει ο Τούρκος πρόεδρος στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από τον Αττίλα, καθώς μιλάει για «ειρηνευτική επιχείρηση» στην Κύπρο, και για «αγώνα ύπαρξης των Τουρκιοκυπρίων».Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται την Κυριακή τα κατεχόμενα όπου θα γιορταστεί η εισβολή.

«Συγχαίρω ολόψυχα τον τουρκοκυπριακό λαό για την 20ή Ιουλίου, ''Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας''. Στην 51η επέτειο της ''Ειρηνευτικής Επιχείρησης'' στην Κύπρο, θυμάμαι με σεβασμό τους μάρτυρες μας που έδωσαν τη ζωή τους για τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού για ύπαρξη και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους ηρωικούς βετεράνους μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.



Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/2OQex58t8H — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2025

Το επίσημο πρόγραμμα του Ερντογάν στα Κατεχόμενα



3:15 μ.μ. - Άφιξη στη Λευκωσία

4:00 μ.μ. - Τελετή έναρξης και θεμελίωσης

(Τοποθεσία: ''Προεδρία της ΤΔΒΚ'')

Τελετή θεμελίωσης του νέου ''κρατικού νοσοκομείου'' Λευκωσίας

Τελετή θεμελίωσης του έργου σύνδεσης και οδών πρόσβασης του βόρειου περιφερειακού δρόμου Λευκωσίας

6:00 μ.μ. - Τελετή στο μνημείο Ατατούρκ Λευκωσίας

6:30 μ.μ. - Επίσημη τελετή για την ''Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας στις 20 Ιουλίου''

«Ένα βήμα που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία»

Προκλητική ανακοίνωσε εξέδωσε και το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας για τα 51 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, αποκαλώντας την επίσης «ειρηνευτική» και «έντιμη» «επιχείρηση», που «γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία».

Παράλληλα, Άγκυρα σημειώνει πως «με την αποφασιστικότητα 51 χρόνων, θα συνεχίσουμε να είμαστε η εγγύηση της ειρήνης και της ελευθερίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείο Άμυνας αναφέρει:

«Χρόνια πολλά για την 51η επέτειο της Ευτυχισμένης Ειρηνευτικής Επιχείρησης! Σε μια περίοδο που αγνοούνταν οι Τουρκοκύπριοι και απειλείτο η ύπαρξή τους, το τουρκικό έθνος, στάθηκε ενάντια στην καταπίεση, στάθηκε στο πλευρό της αδελφοσύνης και της ανθρωπιάς και στις 20 Ιουλίου 1974, έκανε ένα βήμα που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

Σήμερα, στην επέτειο αυτής της έντιμης επιχείρησης, μνημονεύουμε με σεβασμό τους μάρτυρες μας που θυσίασαν τις ζωές τους και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ηρωικούς μας βετεράνους.

Δεν αφήσαμε και δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας!

Με την αποφασιστικότητα 51 χρόνων, θα συνεχίσουμε να είμαστε η εγγύηση της ειρήνης και της ελευθερίας».



Uçtuk Kıbrıs semalarında, ✈️

Toprağın sesi susmasın diye,

Ada’da barışa yol açılsın diye,

Türk’ün vicdanı, mazluma yoldaş olsun diye! 🇹🇷



Mutlu Barış Harekâtı’nın 51’inci yılı kutlu olsun!



Kıbrıs Türkü’nün yok sayıldığı, varlığının tehdit edildiği bir dönemde; zulmün karşısında… pic.twitter.com/1bs5PquKr2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2025

Προκλητικός είναι και ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος κάνει λόγο, μεταξύ άλλων για «απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Τουρκία είναι πάντοτε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων, των ισότιμων ιδιοκτητών του νησιού. Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα του Προέδρου Ερσίν Τατάρ για λύση δύο κρατών. Με τον τρόπο αυτό, εδώ και μισό αιώνα έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ειρήνης και ασφάλειας τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τούρκους που ζουν στο νησί. Η Τουρκία, η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων, των ισότιμων ιδιοκτητών του νησιού. Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα του Προέδρου κ. Ersin Tatar για την λύση των δύο κρατών. Ο αγώνας μας ενάντια στην απάνθρωπη απομόνωση που εφαρμόζεται στους Τουρκοκύπριους θα συνεχιστεί, η οικονομική και χρηματοπιστωτική μας συνεργασία και η υποστήριξή μας στις αναπτυξιακές προσπάθειες της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' θα συνεχίζεται αδιάκοπα.

Με αυτή την ευκαιρία, μνημονεύουμε με έλεος και ευγνωμοσύνη τον μάρτυρα πρωθυπουργό μας Adnan Menderes και τον υπουργό Εξωτερικών Fatin Rüştü Zorlu, οι οποίοι εξασφάλισαν το μέλλον των Τουρκοκυπρίων με τις Συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, τον Dr Fazıl Küçük, ο οποίος ηγήθηκε των Τουρκοκυπρίων, τον ιδρυτή πρόεδρο Rauf Raif Denktaş, τον Bülent Ecevit και τον Necmettin Erbakan, οι οποίοι έλαβαν και εφάρμοσαν την απόφαση της επιχείρησης. Μνημονεύουμε με έλεος τους Mehmetçik και τους μουτζαχεντίν που μαρτύρησαν για την εθνική μας υπόθεση το 1974 και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας».



Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü kutlu olsun!



Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’yla, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve güvenliğini teminat… pic.twitter.com/mHOxR2zrKn — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 20, 2025

Μητσοτάκης: «Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου είναι κοινός και θα είναι νικηφόρος»

«Η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πυροδοτεί και φέτος τη μνήμη της ωμής βίας, του χαμού και του ξεριζωμού. Δυναμώνει, ωστόσο, και τον αγώνα για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Χωρίς κατοχικές δυνάμεις. Και έτοιμο να αποτελέσει φάρο σταθερότητας και ειρήνης στις ταραγμένες θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε σημερινή ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σημειώνει: «51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 20 Ιουλίου 1974. Κύπρος. Δεν ξεχνώ».

Δεν αποδεχόμαστε διαιώνιση του status quo και «δύο κράτη»

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής και μία διαρκής, καθημερινή, παραβίαση του Χάρτη των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία «δύο κρατών», δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις, διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» επισημαίνεται.

