Προκλητική ανακοίνωσε εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας για τα 51 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, αποκαλώντας την «ειρηνευτική» και «έντιμη» «επιχείρηση», που «γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία».

Παράλληλα, Άγκυρα σημειώνει πως «με την αποφασιστικότητα 51 χρόνων, θα συνεχίσουμε να είμαστε η εγγύηση της ειρήνης και της ελευθερίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείο Άμυνας αναφέρει:

«Χρόνια πολλά για την 51η επέτειο της Ευτυχισμένης Ειρηνευτικής Επιχείρησης! Σε μια περίοδο που αγνοούνταν οι Τουρκοκύπριοι και απειλείτο η ύπαρξή τους, το τουρκικό έθνος, στάθηκε ενάντια στην καταπίεση, στάθηκε στο πλευρό της αδελφοσύνης και της ανθρωπιάς και στις 20 Ιουλίου 1974, έκανε ένα βήμα που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

Σήμερα, στην επέτειο αυτής της έντιμης επιχείρησης, μνημονεύουμε με σεβασμό τους μάρτυρες μας που θυσίασαν τις ζωές τους και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ηρωικούς μας βετεράνους.

Δεν αφήσαμε και δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας!

Με την αποφασιστικότητα 51 χρόνων, θα συνεχίσουμε να είμαστε η εγγύηση της ειρήνης και της ελευθερίας».



Uçtuk Kıbrıs semalarında, ✈️

Toprağın sesi susmasın diye,

Ada’da barışa yol açılsın diye,

Türk’ün vicdanı, mazluma yoldaş olsun diye! 🇹🇷



Mutlu Barış Harekâtı’nın 51’inci yılı kutlu olsun!



Kıbrıs Türkü’nün yok sayıldığı, varlığının tehdit edildiği bir dönemde; zulmün karşısında… pic.twitter.com/1bs5PquKr2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2025

Προκλητικός είναι και ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος κάνει λόγο, μεταξύ άλλων για «απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Τουρκία είναι πάντοτε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων, των ισότιμων ιδιοκτητών του νησιού. Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα του Προέδρου Ερσίν Τατάρ για λύση δύο κρατών. Με τον τρόπο αυτό, εδώ και μισό αιώνα έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ειρήνης και ασφάλειας τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τούρκους που ζουν στο νησί. Η Τουρκία, η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων, των ισότιμων ιδιοκτητών του νησιού. Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα του Προέδρου κ. Ersin Tatar για την λύση των δύο κρατών. Ο αγώνας μας ενάντια στην απάνθρωπη απομόνωση που εφαρμόζεται στους Τουρκοκύπριους θα συνεχιστεί, η οικονομική και χρηματοπιστωτική μας συνεργασία και η υποστήριξή μας στις αναπτυξιακές προσπάθειες της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' θα συνεχίζεται αδιάκοπα.

Με αυτή την ευκαιρία, μνημονεύουμε με έλεος και ευγνωμοσύνη τον μάρτυρα πρωθυπουργό μας Adnan Menderes και τον υπουργό Εξωτερικών Fatin Rüştü Zorlu, οι οποίοι εξασφάλισαν το μέλλον των Τουρκοκυπρίων με τις Συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, τον Dr Fazıl Küçük, ο οποίος ηγήθηκε των Τουρκοκυπρίων, τον ιδρυτή πρόεδρο Rauf Raif Denktaş, τον Bülent Ecevit και τον Necmettin Erbakan, οι οποίοι έλαβαν και εφάρμοσαν την απόφαση της επιχείρησης. Μνημονεύουμε με έλεος τους Mehmetçik και τους μουτζαχεντίν που μαρτύρησαν για την εθνική μας υπόθεση το 1974 και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας».



Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü kutlu olsun!



Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’yla, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve güvenliğini teminat… pic.twitter.com/mHOxR2zrKn — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.