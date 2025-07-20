ΝΔ: Ο Νίκος Φαραντούρης συνεχίζει να προκαλεί, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά

Ο Νίκος Φαραντούρης συνεχίζει να προκαλεί, ο ΣΥΡΙΖΑ να σιωπά, δηλώνει η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου με αφορμή νέες δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αλεξάνδρας Σδούκου



«Ο Νίκος Φαραντούρης συνεχίζει να προκαλεί.



Αυτή τη φορά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και χαρακτήρισε τον εκλεγμένο επί δύο συνεχόμενες φορές Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ως «Νονό εγκληματικής οργάνωσης».



Η ηγεσία της παράταξης που εκπροσωπεί, όχι μόνο δεν έχει καταδικάσει τις χυδαίες τοποθετήσεις του, αλλά υποθάλπτει τη συμπεριφορά του δια της σιωπής. Δεν αντιλαμβάνονται ότι θέτουν τον εαυτό τους de facto εκτός κοινοβουλευτικών ορίων.



Η στάση του κ. Φαραντούρη και των πολιτικών πατρώνων του είναι ο ορισμός της ακραίας τοξικότητας και της απαξίας προς το Σύνταγμα και το κοινοβουλευτικό ήθος.

Είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επιλέξει το δρόμο της θεσμικής κατηφόρας.



Ένα δρόμο χωρίς γυρισμό, που δηλητηριάζει την κοινωνία και τους θεσμούς της Δημοκρατίας μας.



Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από την παράταξη που καταδικάστηκε 5 φορές στην κάλπη».

