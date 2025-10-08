Ερντογάν: Ελπίζω ότι το θέμα των F-35 θα επιλυθεί, και οι κυρώσεις θα αρθούν

Ελπίζω το ζήτημα των F-35 να επιλυθεί και οι κυρώσεις CAATSA να αρθούν. Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο εγκαινίασε μια νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ τόνισε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Η Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν μια ισχυρή συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, όπως και σε κάθε άλλο τομέα. Διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ και για τα δύο ζητήματα για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων και αναμένουμε θετικά αποτελέσματα. Λάβαμε θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ. Θέσαμε το ζήτημα των F-35 ανοιχτά και ρητά. Επιπλέον, η Τουρκία είναι εταίρος σε αυτό το έργο, το έχει πληρώσει και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι λόγοι για τον αποκλεισμό μας από αυτό το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα» ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ο κ. Τραμπ το έχει δηλώσει έμμεσα στο παρελθόν. Διεξάγονται οι απαραίτητες τεχνικές συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα για να ληφθούν συγκεκριμένα βήματα. Ελπίζουμε ότι τελικά, τόσο το ζήτημα των μαχητικών F-35 θα επιλυθεί όσο και οι κυρώσεις CAATSA θα αρθούν. Πρέπει να το πετύχουμε αυτό. Η επίσκεψή μας έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και έχει ενισχύσει περαιτέρω τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Η Τουρκία υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τραμπ ζήτησε από την Τουρκία να μιλήσει στη Χαμάς και να τους πείσει πρόσθεσε.

«Η Γάζα πρέπει να παραμείνει παλαιστινιακή, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνούν τη Γάζα» σημείωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.



