Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας - Προσχωρεί στη Νέα Αριστερά

Μετά την ορκωμοσία του αναμένεται η δήλωση προσχώρησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, που θα έχει πλέον 12 βουλευτές 

Δρίτσας

Τoν oριζόμενo από τo Σύνταγμα όρκο έδωσε, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Δρίτσας αντικαθιστά τον κ. Τσίπρα, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Πειραιώς αλλά έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά από το 2023, οπότε αναμένεται μετά την ορκωμοσία του, η δήλωση προσχώρησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Εφόσον υποβληθεί η δήλωση προσχώρησης του κ. Δρίτσα στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 βουλευτές, ενώ η ΚΟ της Νέας Αριστεράς θα έχει στη δύναμή της 12 βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βουλή Νέα Αριστερά ΣΥΡΙΖΑ
