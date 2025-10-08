Τoν oριζόμενo από τo Σύνταγμα όρκο έδωσε, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Δρίτσας αντικαθιστά τον κ. Τσίπρα, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Πειραιώς αλλά έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά από το 2023, οπότε αναμένεται μετά την ορκωμοσία του, η δήλωση προσχώρησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.
Εφόσον υποβληθεί η δήλωση προσχώρησης του κ. Δρίτσα στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 βουλευτές, ενώ η ΚΟ της Νέας Αριστεράς θα έχει στη δύναμή της 12 βουλευτές.
