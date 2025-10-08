Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την επανένταξη του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρείο της Βουλής.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν από επτά μήνες, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου - της είχε πει «κάνε πρώτα κανένα παιδί» - κατηγορούμενος για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί πλέον - ξανά - 156 βουλευτές.

Η επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Βουλής

