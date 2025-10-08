Λογαριασμός
Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Ο κ. Κυριαζίδης διεγράφη τον Μάρτιο από την ΚΟ του κόμματος για το ανάρμοστο σχόλιο «κάνε και κανένα παιδί» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Κυριαζίδης

Του Γιάννη Ανυφαντή 

Την επανένταξη του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρείο της Βουλής. 

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν από επτά μήνες, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου - της είχε πει «κάνε πρώτα κανένα παιδί» - κατηγορούμενος για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί πλέον - ξανά - 156 βουλευτές.

Η επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Βουλής.

Η επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Βουλής
