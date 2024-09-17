Για το παρολίγον δυστύχημα με τα τρένα στους Αγίους Αναργύρους μίλησε, αρχικά, το πρωί της Τρίτης στο ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος τόνισε πως η σύγκρουση « δεν αποφεύχθηκε κατά τύχη, αλλά επειδή παρενέβη ο σταθμάρχης καλώντας και τον Εισαγγελέα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα του υπουργείου για τους μικροδορυφόρους, όπου σε συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστήμια θα κατασκευαστεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα space technology για βοήθεια σε πυρκαγιές, πλημμύρες, παράνομη δόμηση και παρακολούθηση εκτάσεων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν τεχνολογικό κλάδο που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στην Ελλάδα σε τόσο διευρημένο επίπεδο.

«Έρχεται και φτιάχνει ένα cluster από ξένες επιχειρήσεις που συμβασιοποιήθηκαν και επενδύσουν στη χώρα, έχοντας προσλάβει ήδη κόσμο που ζούσε στο εξωτερικό με πάνω από 5.000 -6.000 ευρώ μισθό. Ξέρετε τι μου είπαν ορισμένα από αυτά τα παιδιά στη ΔΕΘ; Ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ευκαιρία, δεν θα επέστρεφαν ποτέ».

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα της κυβέρνησης μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε τέλεια, όμως συμβαίνουν και πράγματα που λειτουργούν ως κομμάτια του παζλ σε μια Ελλάδα που αλλάζει, με πρόσφατο παράδειγμα τη χθεσινή εκδήλωση στο Σούνιο με τη φωταγώγηση του εμβληματικού μνημείου του Ναού του Ποσειδώνα. Η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια ανεβαίνει και μπορεί να πει πως είναι πιο ισχυρή οικονομικά και στρατιωτικά, στον Πολιτισμό και στον Τουρισμό έχει κάνει βήματα και προσπαθούμε να αφήσουμε κάτι καλύτερο πίσω μας για τις επόμενες γενιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.