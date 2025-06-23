Επικοινωνία Μητσοτάκη - Σίσι: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σίσι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και να υπάρξει επανεκκίνηση των συζητήσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Συζητήθηκε ακόμη η πρόοδος στις συζητήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και η ανάγκη να υπάρξει σύντομα συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

