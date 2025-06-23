Την περασμένη Τετάρτη (18/6) εκπρόσωποι του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ συναντήθηκαν με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, στο λεγόμενο «προεδρικό μέγαρο» στα Κατεχόμενα της Κύπρου. Μεταξύ αυτών και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Πωλίνα Λάμψα.

Η είδηση, η οποία έγινε γνωστή από τον λογαριασμό της «προεδρίας» των Κατεχόμενων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο, καθώς οι καλεσμένοι φωτογραφήθηκαν μπροστά στα σύμβολα του ψευδοκράτους.

«Στο συγκεκριμένο φόρουμ δεν εκπροσωπείται το ΠΑΣΟΚ ούτε η κ. Λάμψα μετείχε εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ. Μετείχε με την ακαδημαϊκή της ιδιότητα», αναφέρουν πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίες προσθέτουν πως «το ΠΑΣΟΚ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής εκφράζεται από τους αρμόδιους για τα θέματα αυτά».

Το περιστατικό κλήθηκε να σχολιάσει και ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Real ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπείται από την κ. Λάμψα και η θέση του ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με την εθνική θέση για το Κυπριακό, που δεν αναγνωρίζει φυσικά το ψευδοκράτος και δεν πρόκειται να το δεχθεί ποτέ ως κρατική οντότητα.

Βολές και από Μαρινάκη

Η παρουσία της κ. Λάμψα στα Κατεχόμενα προκάλεσε και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά στο briefing της Δευτέρας (23/6) έκανε λόγο για φωτογραφίες που «προσβάλλουν τις εθνικές μας διεκδικήσεις».

«Νομίζω προκαλεί απορία που δεν υπάρχει έστω υποτυπώδης αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες κόπτεται με έντονο και πομπώδη τρόπο κατά της κυβέρνησης σε προηγούμενα ζητήματα για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ας δουν το δικό τους στέλεχος, και μάλιστα σε ένα σημαντικό Όργανο, τι έκανε, πού φωτογραφήθηκε, πού πήγε. Ας αντιδράσουν, ας βγάλουν μια αντίδραση, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η αντίδραση. Τουλάχιστον ας απαντήσει το ΠΑΣΟΚ για το στέλεχός του».

Πηγή: skai.gr

