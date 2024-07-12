Το ερώτημα, γιατί ο Κωστής Χατζηδάκης «δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες απώλειες 1,567 δισ. ευρώ» από τις 7 εκποιήσεις Συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες, θέτει ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι ο υπουργός πρέπει «να απαντήσει επιτέλους, αν οι αποφάσεις του είναι προς όφελος του ελληνικού λαού που υπηρετεί ή εξυπηρετούν μια χούφτα ιδιώτες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Γιατί δημιουργείτε ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα; Απαντούν: "Syriza Bank" και "Βαρουφάκης".

Γνωστή η καραμέλα της προπαγάνδας.

Ο κ. Χατζηδάκης έχει προκληθεί -στοιχειοθετημένα- από προχθές να απαντήσει γιατί προχώρησε εργολαβικά σε 7 εκποιήσεις Συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες.

Ενώ δεν αρνείται την απώλεια 1,567 δισ. ευρώ από τις αποφάσεις του μέσα σε έναν χρόνο, σπεύδει -μέσω τρίτων- να επιτεθεί για το θέμα της τράπεζας Αττικής που προσθέτει άλλες τόσες απώλειες χωρίς προοπτική εσόδων του Δημοσίου στο μέλλον από τα κέρδη της τράπεζας. Γράφεται στον Τύπο ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να κρατήσει την τράπεζα αλλά να την πουλήσει σε ιδιώτες μετά από απώλεια 800 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου, δηλαδή χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων.

Γιατί, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες απώλειες 1,567 δισ. ευρώ από την απώλεια συμμετοχής του Δημοσίου από τη ΔΕΗ (16,8%), τα ΕΛΠΕ (4%), την Εθνική Τράπεζα (22%), την Aegean (11,5%), την Alpha Bank (9%), την Πειραιώς (27%) και το Αεροδρόμιο Αθηνών (30%);

Ας αφήσει την προπαγάνδα και να απαντήσει επιτέλους, αν οι αποφάσεις του είναι προς όφελος του ελληνικού λαού που υπηρετεί ή εξυπηρετούν μια χούφτα ιδιώτες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.