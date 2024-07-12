Το ερώτημα, γιατί ο Κωστής Χατζηδάκης «δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες απώλειες 1,567 δισ. ευρώ» από τις 7 εκποιήσεις Συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες, θέτει ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι ο υπουργός πρέπει «να απαντήσει επιτέλους, αν οι αποφάσεις του είναι προς όφελος του ελληνικού λαού που υπηρετεί ή εξυπηρετούν μια χούφτα ιδιώτες».
Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:
«Γιατί δημιουργείτε ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα; Απαντούν: "Syriza Bank" και "Βαρουφάκης".
Γνωστή η καραμέλα της προπαγάνδας.
Ο κ. Χατζηδάκης έχει προκληθεί -στοιχειοθετημένα- από προχθές να απαντήσει γιατί προχώρησε εργολαβικά σε 7 εκποιήσεις Συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες.
Ενώ δεν αρνείται την απώλεια 1,567 δισ. ευρώ από τις αποφάσεις του μέσα σε έναν χρόνο, σπεύδει -μέσω τρίτων- να επιτεθεί για το θέμα της τράπεζας Αττικής που προσθέτει άλλες τόσες απώλειες χωρίς προοπτική εσόδων του Δημοσίου στο μέλλον από τα κέρδη της τράπεζας. Γράφεται στον Τύπο ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να κρατήσει την τράπεζα αλλά να την πουλήσει σε ιδιώτες μετά από απώλεια 800 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου, δηλαδή χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων.
Γιατί, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες απώλειες 1,567 δισ. ευρώ από την απώλεια συμμετοχής του Δημοσίου από τη ΔΕΗ (16,8%), τα ΕΛΠΕ (4%), την Εθνική Τράπεζα (22%), την Aegean (11,5%), την Alpha Bank (9%), την Πειραιώς (27%) και το Αεροδρόμιο Αθηνών (30%);
Ας αφήσει την προπαγάνδα και να απαντήσει επιτέλους, αν οι αποφάσεις του είναι προς όφελος του ελληνικού λαού που υπηρετεί ή εξυπηρετούν μια χούφτα ιδιώτες».
- Νέα «καρφιά» Κασσελάκη κατά Τσίπρα: Πριν τις Ευρωεκλογές είχαμε συζητήσει πολλές φορές για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ
- Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Όλο το βαρύ έγκλημα αποφυλακίστηκε με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ
- Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Το Κυπριακό είναι κορυφαία μας προτεραιότητα, καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.