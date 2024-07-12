Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Όλο το βαρύ έγκλημα αποφυλακίστηκε με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ

Για τις αντιδράσεις που έχουν σημειωθεί αναφορικά με τη διάταξη που αφορά τη δημοσιοποίηση των δικών, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στην εκπομπή «Αταίριαστοι« στον ΣΚΑΪ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο νόμος έχει θεσπιστεί για την «προστασία των κατηγορουμένων».

Όπως εξήγησε ο υπουργός, στη διάταξη που ισχύει 22 χρόνια και προβλέπει την απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης των δικών, προστέθηκε και απαγόρευση μέσω ίντερνετ.

Αναφορικά με την ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ που ασκούσε κριτική στη συγκεκριμένη διάταξη αναφέροντας ότι ρίχνει «μαύρο» στην ενημέρωση, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι τελικά αποδείχθηκε ότι οι βουλευτές του κόμματος την είχαν ψηφίσει. «Εγινε φασαρία για το τίποτα. Οπως έχουν γίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεννοούνται», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Διευκρίνισε ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά τα παρατηρητήρια τα οποία μπορούν με τους προβλεπόμενους όρους να παρακολουθούν δίκες.

Για τις αποφυλακίσεις ο κ. Φλωρίδης είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αφορούν πριν τον νέο ποινικό κώδικα. «Την τελευταία 10ετία η μεγάλη ζημιά στο νομοθετικό σύστημα έκανε ο νόμος Παρασκευόπουλου με τις διατάξεις του οποίου αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα» και διευκρίνισε ότι «αυτό που αλλάξαμε είναι ότι το δικαστικό συμβούλιο εκτός από τις προϋποθέσεις του νόμου κρίνει αν θα αποφυλακιστεί με βάσει τον άνθρωπο που έχει μπροστά του».

Για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του νέου ποινικού νόμου ο κ. Φλωρίδης είπε ότι από 1η Μαΐου έχει τελειώσει η περίοδος ατιμωρησίας. «Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν όσοι κάνουν παρανομίες ότι θα πάνε φυλακή» και κατέληξε ότι «ένα σύστημα πετυχαίνει όταν σου δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα πας φυλακή».

Για την υπόθεση Νovartis και για το αν θα αποκαλυφθούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ο υπουργός είπε «ότι βάσει του νέου κώδικα ο εισαγγελέας μπορεί να αξιολογεί το καθεστώς με το οποίο δόθηκε η προστασία και να κρίνει αν πρέπει να υπάρχει ή όχι» ενώ αναφέρθηκε στη δήλωση του Κ. Βελόπουλου στη Βουλή που υποστήριξε ότι βουλευτής του κόμματός του έλαβε βαλίτσα με 30 εκατ δολάρια για να παράσχει πληροφορίες, σημειώνοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί τι υπηρεσίες παρείχε.

Τέλος, ο υπουργός είπε ότι το ζητούμενο είναι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. «Με την ενοποίησή των ειρηνοδικείων έχουμε αύξηση 50% των δικαστών στη χώρα και αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης».

Επίσης, αναφέρθηκε στο ΣτΕ και στον τρόπο με τον οποίο θα παίρνει τις αποφάσεις του οι οποίες πολύ σπάνια θα επιδέχονται αναβολή.

