Ένα αίνιγμα ανήρτησε την Πέμπτη στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στη σκιά των καταγγελιών του για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.
Συγκεκριμένα ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε τα εξής:
«O Γιάννης και ο Γιώργος είναι συνέταιροι σε εταιρεία στην Αττική.
Ο Γιάννης βάζει σε τρεις δόσεις 800€ και ο Γιώργος σε δύο δόσεις 300€.
Τι ποσοστό έχει ο Γιάννης; Τι ποσοστό έχει ο Γιώργος;»
