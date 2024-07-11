Ένα αίνιγμα ανήρτησε την Πέμπτη στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στη σκιά των καταγγελιών του για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

Συγκεκριμένα ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε τα εξής:

«O Γιάννης και ο Γιώργος είναι συνέταιροι σε εταιρεία στην Αττική.

Ο Γιάννης βάζει σε τρεις δόσεις 800€ και ο Γιώργος σε δύο δόσεις 300€.

Τι ποσοστό έχει ο Γιάννης; Τι ποσοστό έχει ο Γιώργος;»

O Γιάννης και ο Γιώργος είναι συνέταιροι σε εταιρεία στην Αττική.

Ο Γιάννης βάζει σε τρεις δόσεις 800€ και ο Γιώργος σε δύο δόσεις 300€.



Τι ποσοστό έχει ο Γιάννης; Τι ποσοστό έχει ο Γιώργος; — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 11, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.