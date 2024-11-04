Ανδρουλάκης: Δεν διαθέτει η ΝΔ εθνικό σχέδιο για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη

«Η κυβέρνηση απέτυχε να προωθήσει έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισμό στην παραγωγική βάση της οικονομίας, στις υποδομές, στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Τις χαμένες αυτές ευκαιρίες, τις πληρώνει δυστυχώς ακριβά ο ελληνικός λαός, είτε με τη δομική πλέον ακρίβεια που έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην εγχώρια ολιγοπωλιακή αγορά, είτε με την αύξηση των ανισοτήτων και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το απόγευμα στο συνέδριο «Green Deal Greece 2024» που διοργανώνει το ΤΕΕ , στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πώς η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας είναι το σύγχρονο ζητούμενο επισημαίνοντας τις δραματικές εικόνες από τη Θεσσαλία πέρυσι και οι τωρινές από την ισπανική Βαλένθια για την ασφάλεια των υποδομών. «H κυβέρνηση έχει χάσει ανεπίτρεπτα πολύ χρόνο:

Ακόμα και σήμερα, αν ξεκινούσε η υλοποίηση ενός πλήρους αντιπλημμυρικού σχεδίου στον Κηφισό, θα χρειάζονταν 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και έκανε αναφορά στην ντροπιαστική , όπως είπε, για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Μετά την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, έχουμε γίνει μάρτυρες σε επικίνδυνα περιστατικά και παρολίγον συγκρούσεις τρένων… Ποιον τιμά αυτή η κατάσταση; Ποιος ευθύνεται γι' αυτό το χάλι;

Την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη κινείται με πράσινες υπερταχείες, στη Βόρεια Ελλάδα …ψάχνουν για σιδηρόδρομο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πώς χρειάζεται ουσιαστική πολιτική βούληση για τον εκσυγχρονισμό του νόμου ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδική αναφορά έκανε στο οξυμένο πρόβλημα της στέγασης όπου παρατήρησε πώς οι κυβερνητικές παρεμβάσεις , όπως πάντα, είναι πολύ λίγες και έρχονται πολύ αργά. «Είναι ώρα η κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις εμμονές της και να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εκτεταμένα προγράμματα κατασκευής κοινωνικών κατοικιών και παροχή δίκαιων και ανταποδοτικών φορολογικών κινήτρων για το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων σε συνάρτηση με μια μακρά περίοδο διάθεσης τους

στη δεξαμενή κατοικιών και προφανώς με όριο στο ενοίκιο.

Επιπλέον, κατάργηση της golden visa και ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση», τόνισε ενώ σημείωσε πώς στην εκτός σχεδίου δόμηση επικρατεί αλαλούμ και πρέπει να δοθεί λύση.

Για την ενεργειακή μετάβαση ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πώς η πρόσβαση στα δίκτυα ενέργειας έπρεπε να είναι ισότιμη και με διαφάνεια. «Αντί γι' αυτό, έχει μετατρέψει τον εναπομείναντα ενεργειακό χώρο σε πολύτιμο δώρο για τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Για το ΠΑΣΟΚ, μόνο όταν η ενεργειακή μετάβαση είναι πράσινη και κοινωνικά δίκαιη, διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και το χαμηλό κόστος παραγωγής και διαβίωσης. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στη στρατηγική της Κυβέρνησης», είπε .

Συμπλήρωσε πώς απαιτείται λοιπόν μια άλλη στρατηγική για μια βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με βασικούς άξονες την περιβαλλοντική προστασία, τη διασύνδεση τουρισμού-πρωτογενούς τομέα, παράλληλα με τη λειτουργία των υποδομών, τη διατήρηση σε επάρκεια των πόρων, φυσικών και ανθρώπινων.

«Η υστέρηση της Ελλάδας δεν είναι κάτι αναπόφευκτο. Η μοιρολατρία και η παραίτηση δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που έχει αποδείξει ότι διαθέτει ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης. Απαιτείται όμως ένας άλλος δρόμος ευημερίας, ένα εθνικό σχέδιο για μια Βιώσιμη, Ανθεκτική

και Δίκαιη Ανάπτυξη. Το σχέδιο αυτό προφανώς και δεν το διαθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να ανοίξει το επόμενο διάστημα έναν μεγάλο και ευρύχωρο πολιτικό και προγραμματικό διάλογο, μαζί με την κοινωνία, με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και κάθε φορέα με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες για την πρόοδο της Ελλάδας.

Έναν διάλογο που θα καταλήξει σε ένα "Made in Greece" Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, σας καλώ να συμμετάσχετε, να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε να πάρουμε στα χέρια μας την ευθύνη για μια μεγάλη Αλλαγή Πολιτικής Κατεύθυνσης που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.