Οι προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι θετικό πρώτο βήμα η άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ersin Tatar, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης του Κυπριακού, με τη μορφή διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι «είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη καθώς επίσης και με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη σε μια πολύ σημαντική περίοδο όπου οι ελλαδοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο, υπάρχει διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αυτό εξ αντανακλάσεως βοηθά και το κλίμα στο Κυπριακό. Είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο στο Κυπριακό υπάρχει μια κινητικότητα που προέκυψε μετά από την άτυπη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ήταν η καλύτερη περίοδος να έχουμε αυτή τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε, επίσης, ότι «ασφαλώς βασικό θέμα της συνάντησης ήταν το Κυπριακό. Μας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουμε τις βασικές θέσεις του ΑΚΕΛ αναφορικά με το πως προσεγγίζουμε την προσπάθεια για διάρρηξη του αδιεξόδου και για επανέναρξη του διαλόγου από το σημείο που διακόπηκαν στο Κράν Μοντανά, διαφυλάσσοντας ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο και συζητώντας τα εκκρεμούντα ζητήματα που υπάρχουν στο πλαίσιο Γκουτέρες».

«Όπως είναι γνωστό το ΑΚΕΛ έχει διαχρονικές, ιστορικές σχέσεις με την τουρκοκυπριακή κοινότητα τις οποίες σχέσεις αξιοποιούμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε καλύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης με την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε μια συλλογική προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί να διαρρηχθεί το αδιέξοδο, να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις και να ολοκληρωθεί η προσπάθεια που θα οδηγήσει στη συνολική λύση του Κυπριακού. Νομίζω αυτό το χρωστούμε στον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, και για αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ για τη συνάντηση και την ευκαιρία που μας έδωσαν να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα» επισήμανε ο κ. Στεφάνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.