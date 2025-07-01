Γεραπετρίτης: Σημαντικό για την διεθνή ασφάλεια να έχουμε ευρωατλαντικές σχέσεις

«Οι καιροί είναι γεμάτοι προκλήσεις και η κατάσταση γίνεται συνεχώς χειρότερη γιατί δεν υπάρχει ούτε μια πρόκληση που να περιορίζεται μόνο σε μια χώρα ή σε μια περιοχή», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist με την πρώην υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας και νέα πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αναλένα Μπέρμποκ.

«Η επιθετικότητα δεν είναι περιφερειακό ζήτημα. Επηρεάζει όλο τον κόσμο αυτό που συμβαίνει στη Συρία και στην Ουκρανία. Το ίδιο συμβαίνει και με την ασφάλεια τροφίμων, με το κλίμα, με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα προκαλούν ένα ντόμινο εξελίξεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επεισήμανε πως αυτή «είναι η στιγμή για την ΕΕ να σηκώσει ανάστημα και να πει είμαστε εδώ να συζητήσουμε», ενώ υπογράμμισε πως είναι σημαντικό για την αρχιτεκτονική διεθνούς ασφαλείας να έχουμε ευρωατλαντικές σχέσεις.

Ανέφερε πως όλα τα μέλη του NATO, εκτός από την Ισπανία, ψήφισαν το 3,5% για αμυντικές δαπάνες και πως «αυτό είναι και το πρόβλημα με τις δημοκρατίες, πρέπει να βαθμολογήσουμε τις ανάγκες μας. Πιστεύω ότι μερικές φορές είμαστε πολύ νάρκισσοι. Νιώθουμε πως είμαστε πολύ καλοί και έχουμε απεριόριστους πόρους για να τα κάνουμε όλα».

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως χρειαζόμαστε μεν ένα δυνατό κοινωνικό κράτος στην ΕΕ, καθώς αυτό είναι το βασικό αφήγημα της ευρωπαϊκής κουλτούρας, πρέπει όμως να κάνουμε μια βαθμονόμηση, χωρίς να σημαίνει ότι θα απέχουμε πολύ από αυτή την αρχή.

Ανέφερε πως οι πολιτικοί πρέπει να είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς απέναντι στην κοινωνία και πως αυτό που πρέπει να παλέψουμε εδώ στην Ελλάδα αλλά και αλλού είναι η μάχη με την παραπληροφόρηση.

«Η Δύση πρέπει να μείνει ενωμένη, γιατί αυτή είναι η ουσία της κουλτούρας μας. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν με ίσους όρους και έναν τρόπο που να είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία».

«Είμαστε στην 3η φάση στην γεωπολιτική Ευρώπη, η οποία έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήμασταν στην οικονομική Ευρώπη, μετά στην πολιτική και μετά στη γεωπολιτική», επισήμανε. «Το να είναι κανείς γεωπολιτική δύναμη, σημαίνει ότι έχεις μια άποψη για τα φαινόμενα. Το βασικό μας χαρτί είναι ότι είμαστε μια γεωπολιτική δύναμη που μπορεί να κινητοποιηθεί»

Όπως τόνισε, στην Ευρώπη «συμφωνούμε στις αρχές, το πρόβλημα είναι ότι διαφωνούμε στα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα».

Επισήμανε πως ο ίδιος είναι ανήσυχος με τη νέα βίαιη φάση, όμως υπάρχουν και κάποια θετικά αποτελέσματα: «έχουμε πιο ισχυρή Ευρώπη, πιο δυνατές εγκαταστάσεις και πάνω από όλα, τώρα έχουμε τον τρόπο σκέψης τής όχι πλήρους εξάρτησης. Όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, η Ευρώπη βασιζόταν κατά 50% στο ρωσικό φυσικό αέριο, τώρα βασίζεται κατά 10%. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τη διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Πιστεύω στο ευρωπαϊκό όραμα, ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο της κουλτούρας, της ιστορίας, της προσχώρησης σε αρχές», ανέφερε. «Πιστεύω στη Δύση. Αν μείνουμε μαζί θα είμαστε πολύ δυνατοί και πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό όραμα είναι πάντοτε πολύ ελκυστικό και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε το μέλλον. Πρέπει να έχουμε όραμα, να επενδύουμε στο μέλλον».

Α. Μπέρμποκ: Αν δουλέψει όλη η Ευρώπη μαζί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και με τα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν πολλές δυνατότητες

«Ό,τι συνέβη στη Συρία και στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει κάποιος άλλος», σημείωσε από την πλευρά της η Αναλένα Μπέρμποκ.

Ερωτηθείσα για την Κίνα και τις σχέσεις με την ΕΕ, σημείωσε ότι η Γερμανία είχε καθυστερήσει σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την Κίνα. Η ελάττωση του κινδύνου ήταν το πιο σημαντικό. «Με την Κίνα πρέπει να είμαστε έξυπνοι να κατανοούμε τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή υπάρχει το υπόβαθρο για μια νέα γεωπολιτική διαμόρφωση. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία, όσοι πιστεύουν στη στρατηγική της απεμπλοκής από τον κίνδυνο να ενώσουν τις δυνάμεις τους».

«Το να είναι κανείς πλήρως αισιόδοξος σημαίνει ότι είναι και αφελής. Ξέρουμε πού λειτουργεί και πού όχι η Ευρώπη», ανέφερε και προσέθεσε πως η ΕΕ είναι ικανή να πετύχει τις αλλαγές που χρειάζονται και το απέδειξε το Σαββατοκύριακο μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Είχαμε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που ήταν πολύ ξεκάθαρο και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή πολιτικής 180 μοιρών», σημείωσε. «Κάποια στιγμή ως πολιτικός πρέπει να αναρωτηθείς τι πρέπει να υπερασπιστώ. Αν δουλέψει όλη η Ευρώπη μαζί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και με τα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν πολλές δυνατότητες», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

