Κωνσταντοπούλου: Δεν πρόκειται να καμφθώ από κανενός είδους νταηλίκι και απειλή

«Με μία ανάρτηση στην οποία καθιστά σαφές ότι δεν θα κάνει βήμα πίσω στην υπεράσπιση της κοινωνίας, των απλών ανθρώπων, των οικογενειών των θυμάτων, της δημοκρατίας και της διαφάνειας, η Ζωή έστειλε σήμερα τις ευχές της για "Καλό μήνα" και προϊδέασε για νέες πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν, καθώς ξεδιπλώνεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζονται οι αποκαλύψεις της βρώμικης και διεφθαρμένης κυβερνητικής δράσης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πλεύση Ελευθερίας, αναφερόμενη στην πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η κ. Κωνσταντοπούλου «ήδη άλλωστε, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες, καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Φλωρίδη να απαντήσει αν ισχύουν τα περί παρεμβάσεών του για να εξουδετερώσει την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, αλλά και γιατί καθυστέρησε 1 εβδομάδα η διαβίβαση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Καλό μήνα σε όλες και όλους!

Χθες βρέθηκα για άλλη μια φορά στα Δικαστήρια του Βόλου, στο πλευρό των απλών ανθρώπων, των κατοίκων των Σταγιατών, που αγωνίζονται για το δικαίωμα στο νερό, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα.

Καθώς αυτή μου η δικηγορική δράση έχει στοχοποιηθεί με τον πιο ακραίο τρόπο, από την κυβέρνηση και επίορκους δικαστές και εισαγγελείς που λειτουργούν ως φερέφωνά της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απελθούσα χθες ήδη πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Κλάπα, το μήνυμά μου είναι σαφές: Προσωπικά δεν πρόκειται να καμφθώ από κανενός είδους νταηλίκι, αλλά και από κανενός είδους απειλή ή άλλου τύπου απόπειρα κατασίγασης της υπεράσπισης, τρομοκράτησης και ανάσχεσης της δράσης μου ως υπερασπίστριας. Αυτή είναι άλλωστε όλη μου η πορεία και το ξέρετε καλά!».

