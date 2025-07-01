Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Η λίστα με τα ονόματα

Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ. Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.

Δείτε τη λίστα με τα ονόματα των εκλεγμένων ανά περιφέρεια και τουςι σταυρούς που έλαβαν: 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
    
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    219
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    179
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ    176
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ    172
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    164
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    143
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ    107
ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    67
    
      
ΑΤΤΙΚΗΣ    
    
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    2469
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ    2439
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    2403
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    2335
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ    2084
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1961
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1805
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ    1800
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1793
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ    1782
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    1727
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ    1672
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1537
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)    1488
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ    1371
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ    1301
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1277
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1173
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ    1158
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ    1137
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ    1133
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ - ΠΑΝ)    1132
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    1078
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ    1076
ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1043
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)    984
ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    925
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ    917
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ    907
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    889
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ    887
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    884
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    844
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    830
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    805
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    803
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    789
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ    784
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ    780
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    752
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    742
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ    739
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ    737
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ    705
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    704
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ    701
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    697
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    675
ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    664
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    662
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ    661
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ    643
ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ    628
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)    624
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ    615
ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)    601
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ    596
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    595
ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ    594
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ    592
ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    585
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    581
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ    576
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    574
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    559
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)    555
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    553
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    552
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ)    550
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ    544
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ    542
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    538
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ    537
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ    534
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    527
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ    517
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    515
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    506
ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    491
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    483
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ    482
ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    468
ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ    462
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    454
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    448
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    445
ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    444
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ    431
ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ    423
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ    419
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ    418
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    410
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ)    399
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ    393
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ    393
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ    390
ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    389
ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    386
ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    385
ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ    381
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ    370
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)    368
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ    365
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)    364
ΖΗΣΗ ΕΦΗ    361
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    360
ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)    354
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ    336
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ    312
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ    267
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    264
ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ    259
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ    240
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    234
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    230
ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ    228
ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ    218
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    216
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    211
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    201
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ    198
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    196
ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    188
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ    188
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ    178
    
      
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
    
ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ    244
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    169
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    48
    
      
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    
    
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ    324
ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    260
ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    258
ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    242
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ    88
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    86
ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ    52
    
      
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
    
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ    1008
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ    803
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ    684
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ    645
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ    614
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ    510
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    462
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ    451
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    449
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    435
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    406
ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ    386
ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    385
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    367
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    337
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ    329
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ)    306
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    257
    
    
      
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    
    
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ    16
ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ    14
    
      

ΗΠΕΙΡΟΥ    
    
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    563
ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    547
ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ    383
ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    311
ΤΣΙΓΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΝΙΝΑ)    262
ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ    219
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    154
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ    149
    
      
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    
    
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    761
ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    674
ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ    581
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ    434
ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    415
ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ    372
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ    339
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    332
ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    227
ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    154
    
      
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    
    
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    289
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ    204
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ    157
ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ    153
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ    145
    
      
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
    
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1125
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ    733
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    730
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    647
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    629
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    599
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    598
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ    540
ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    501
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    484
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ    475
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ    449
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    437
ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ    430
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ    392
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ    366
ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    366
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ    359
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    339
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    310
ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ    309
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ    308
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ    297
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ    251
ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ    238
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    238
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ    220
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ    217
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    202
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ    187
    
      
ΚΡΗΤΗΣ    
    
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ    1312
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1254
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    1201
ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    961
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ    898
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    791
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    782
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ    707
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    699
ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    388
ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ    356
ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    341
ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ    148
ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ    147
    
      
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
    
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ    127
ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ    44
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    40
    
      
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    
    
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    340
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ    210
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    200
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    186
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ    163
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    116
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ    115
ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    96
ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ    95
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    87
    
      
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
    
ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    208
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ    202
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    191
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    169
ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    106
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)    71

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική επιτροπή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark