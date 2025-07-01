Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ. Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.
Δείτε τη λίστα με τα ονόματα των εκλεγμένων ανά περιφέρεια και τουςι σταυρούς που έλαβαν:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 219
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 179
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ 176
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 172
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 164
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 143
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 107
ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2469
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2439
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2403
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2335
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2084
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1961
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1800
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1793
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1782
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1727
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ 1672
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1537
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ) 1488
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1371
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1301
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1277
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1173
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ 1158
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1137
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1133
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ - ΠΑΝ) 1132
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1078
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ 1076
ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1043
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 984
ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 925
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 917
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 907
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 889
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 887
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 884
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 844
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 830
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 805
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 803
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 789
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ 784
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 780
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 752
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 742
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 739
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ 737
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 705
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 704
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ 701
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 697
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 675
ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 664
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 662
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ 661
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 643
ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 628
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) 624
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 615
ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 601
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 596
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 595
ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 594
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 592
ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 585
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 581
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 576
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 574
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 559
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 555
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 553
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 552
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ) 550
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 544
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 542
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 538
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 537
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 534
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 527
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ 517
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 515
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 506
ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 491
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 483
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ 482
ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 468
ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ 462
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 454
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 448
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 445
ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 444
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 431
ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ 423
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ 419
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 418
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 410
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ) 399
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 393
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 393
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 390
ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389
ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 386
ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 385
ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 381
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ 370
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) 368
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 365
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 364
ΖΗΣΗ ΕΦΗ 361
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 360
ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) 354
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ 336
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 312
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 267
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 264
ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 259
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 240
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 234
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 230
ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ 228
ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ 218
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 216
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 211
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 201
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 198
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 196
ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 188
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 188
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ 178
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 244
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 169
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 48
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 324
ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 260
ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 258
ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 242
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 88
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 86
ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ 52
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1008
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 803
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 684
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 645
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 614
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 510
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 462
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ 451
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 449
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 435
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 406
ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ 386
ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 385
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 367
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 337
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 329
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ) 306
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 257
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ 16
ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ 14
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 563
ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 547
ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 383
ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 311
ΤΣΙΓΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΝΙΝΑ) 262
ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ 219
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 154
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 149
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 761
ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 674
ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 581
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 434
ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 415
ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ 372
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 339
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 332
ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 227
ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 154
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 289
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 204
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 157
ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 153
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 145
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1125
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 733
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 730
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 647
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 629
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 599
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 598
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 540
ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 501
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 484
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 475
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ 449
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 437
ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ 430
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 392
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ 366
ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 366
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 359
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 339
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 310
ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 309
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 308
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 297
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ 251
ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ 238
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 238
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 220
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ 217
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 202
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 187
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1312
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1254
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1201
ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 961
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ 898
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 791
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 782
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 707
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 699
ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 388
ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 356
ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 341
ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ 148
ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ 147
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ 127
ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 44
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 340
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 210
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 200
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 186
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 163
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 116
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 115
ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 96
ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ 95
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 87
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 208
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ 202
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 191
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 169
ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 106
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ) 71
