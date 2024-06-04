«Αν η Νέα Δημοκρατία δεν νιώσει πολιτική απειλή, τότε η απάντηση σε όλα θα είναι 41%, όπως το είδαμε στα Τέμπη, τις υποκλοπές, το σκάνδαλο των email, την ακρίβεια», ανέφερε μεταξύ άλλων στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε είναι μία εξαιρετική ευκαιρία την επόμενη Κυριακή να αποδοκιμαστεί η αλαζονεία και η ασυδοσία του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και συγχρόνως ο λαός να επιλέξει την αξιόπιστη αντιπολίτευση, η οποία θα μπορεί να είναι και η επόμενη κυβέρνηση». Σχολιάζοντας την ιδιότυπη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε «οτι έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν και για τον κ. Κασσελάκη, όπως γίνεται για όλους μας. Δεν νομίζω ότι τελευταίες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές, αξίζει να σπαταλήσουμε τον χρόνο στον δημόσιο διάλογο για να ασχολούμαστε με το ένα ή το άλλο σόου που κάνει οποιοσδήποτε πολιτικός αρχηγός».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε θέμα αξιοπιστίας των κ. Μητσοτάκη και Κασσελάκη. «Είναι αξιοπιστία να δηλώνει επτά φορές ο πρωθυπουργός ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, αλλά η ακρίβεια να είναι εδώ και να χειροτερεύει; Αξιοπιστία είναι να υποστηρίζει ότι κατανοεί τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά να έχει κάνει μόνο μπαλώματα; Ή είναι αξιοπιστία να έχουμε τον κ. Κασσελάκη να λέει ότι θα φέρει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα αλλά ο ίδιος να έχει εκμεταλλευτεί φοροαπαλλαγές, ειδικούς φορολογικούς παραδείσους, offshore για να αποκτήσει την περιουσία του;»

«Οι ευρωεκλογές δεν παράγουν αποτέλεσμα σε επίπεδο Βουλής, άρα ο κίνδυνος που επισείει ο κ. Μητσοτάκης περί αστάθειας είναι πραγματικά κωμικός. Είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα έχει 121 παραπάνω βουλευτές από το δεύτερο. Έχουμε ευρωεκλογές, αλλά ο πρωθυπουργός εκβιάζει ότι αν δεν τον ψηφίσετε θα έχουμε κίνδυνο αστάθειας. Δηλαδή, πόσες έδρες διαφορά θέλει για να κυβερνήσει; Αυτό δεν δείχνει την αλαζονεία του και την περιφρόνηση της κοινής γνώμης;», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Υποστήριξε πώς επί εποχής του κ. Μητσοτάκη έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου εις βάρος των μεσαίων και των φτωχών και προς όφελος των ισχυρών.

«Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για την αισχροκέρδεια τροφίμων, με αποτέλεσμα τους 24 από τους 36 τελευταίους μήνες να έχουμε σταθερά μεγαλύτερο πληθωρισμό τροφίμων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, μάλιστα, τον Μάρτιο υπερτετραπλάσιο και τον Απρίλιο υπερτριπλάσιο» συμπλήρωσε.

Για την αύξηση των τιμολογίων στο ρεύμα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον χαμηλότερο συντελεστή για την φορολόγηση των υπερκερδών. «Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ είναι όλος λάθος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί; Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ζήτηση της χώρας, πρώτον. Και, δεύτερον και σημαντικότερο, έδωσε τη δυνατότητα η πράσινη μετάβαση να είναι επιχειρηματικό παιχνίδι για λίγους και όχι δίκαιη και πράσινη για τους πολλούς: αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς, δήμους, κοινότητες», υπογράμμισε.

«Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι και ψήφος στην ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία που στάθηκε στην χώρα μας σε όλα τα δύσκολα κατά της λιτότητας. Κάθε ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στο Λαϊκό Κόμμα που επέβαλε την λιτότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και κάθε ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι ψήφος στην ευρωπαϊκή Αριστερά που διαφωνεί κάθετα και με την κοινή εξωτερική πολιτική και τον ευρωστρατό που τα θεωρώ κορυφαία θέματα» σημείωσε ως προς τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς που θα προκύψουν ,ο κ. Ανδρουλάκης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.