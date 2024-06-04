Το «πόθεν έσχες» που παρουσίασε χθες κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης κλήθηκε να σχολιάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

«Θεωρώ απίθανο να μην ασκηθεί δίωξη στο πρόσωπο του κ. Κασσελάκη»

Όπως δήλωσε αρχικά ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης «θεωρώ απίθανο να μην ασκηθεί δίωξη στο πρόσωπο του κ. Κασσελάκη (…) Και ίδιος το είχε παραδεχτεί ότι παραβίασε το νόμο (…). Αυτό που παρουσίασε δεν ταυτίζεται με τη δήλωση που είχε κάνει το '23. Διότι, αυτό που παρουσίασε χθες ήταν μία συνολική περιουσία με ακίνητα, αυτοκίνητα και επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις περίπου 5 εκατομμύρια συνολική αξία, δάνεια 1,8 εκατομμύρια και μία αγορά σπιτιού που δεν έγραφε τη σελίδα.

Άρα, ο κ. Κασσελάκης σήμερα είναι αυτός που έχει περίπου 1,2 εκατομμύρια μετρητά και 2 ακριβά σπίτια και 2 πολύ ακριβά αυτοκίνητα (…)».

Εξάλλου, μιλώντας χθες το βράδυ σε έκτακτη προεκλογική εκπομπή του Open, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως από ό,τι προκύπτει, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν είναι τελικά ο -κατά δήλωσή του- ζάμπλουτος που δεν έχει ανάγκη να δουλέψει.

«Παραμύθια της Χαλιμάς»

Στη διάρκεια έντονου διαλόγου με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο άνθρωπος παρουσιάζει ότι έχει συνολικά επενδυτικά προϊόντα 3 εκατ., καταθέσεις 22.000 και πήρε σπίτι το 2024 μετά τη δήλωση δηλαδή, 1,8 εκατ. και χρωστάει 1,8 εκατ.

Αν δεν το καταλάβατε ο κ. Κασσελάκης είναι και μέσα περίπου μισό εκατομμύριο.

Ερώτηση: Ένας άνθρωπος που δεν εργάζεται πια, έχει δάνειο 1,8 εκατ. κατά δική του δήλωση, έχει επενδυτικά προϊόντα 3 εκατ. και έχει ξοδέψει για να πάρει σπίτι 1,8 εκατ. Πώς γίνεται; Αν πούλησε τα επενδυτικά προϊόντα να πάρει σπίτι, είναι φτωχός.

Άρα η εικόνα του ζάπλουτου που παρουσιάζει και δεν χρειάζεται να δουλέψει ξανά είναι “παραμύθια της Χαλιμάς”. Εχει πάρει το σπίτι του στις Σπέτσες όταν ήταν δύο ετών από γονική παροχή, αλλά ο πατέρας του φαίνεται να χρωστάει στην εφορία 11 εκατ. Αρα όλο το πόθεν έσχες του Κασσελάκη είναι μια τραγωδία».

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε: «Δεν είναι η εικόνα ενός ζάπλουτου Κασσελάκη από τα Χάμπτονς που δεν χρειάζεται να δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που έβγαλε κάποια στιγμή λεφτά και αν πράγματι με αυτά τα λεφτά, δεν έχει κρύψει κάπου αλλού κάποια άλλα, διάγει τον βίο που μας παρουσιάζει, σε ένα-ενάμιση χρόνο δεν θα έχει να φάει, άρα κάτι δεν πάει καλά σε αυτό που παρουσιάζει. Έχει ανοίξει διάπλατα το μεγάλο ζήτημα της ασκήσεων ποινικής δίωξης εναντίον του».

Πηγή: skai.gr

