Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιορδανό ομόλογό του

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των μνημείων

Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία με τον Ιορδανό ομόλογό του Ayman Safadi με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των μνημείων. Τόνισε επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία της Συρίας που οδηγεί στη συγκρότηση μιας νόμιμης κυβέρνησης σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

