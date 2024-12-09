Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιορδανό ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία με τον Ιορδανό ομόλογό του Ayman Safadi με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των μνημείων. Τόνισε επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία της Συρίας που οδηγεί στη συγκρότηση μιας νόμιμης κυβέρνησης σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

🇬🇷🇯🇴 | FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with #Jordan DPM/FM @AymanHsafadi - focus on latest developments in #Syria. Greek FM stressed that efforts should be made to protect all civilians, including religious communities & monuments. pic.twitter.com/pjpzj2mgKB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.