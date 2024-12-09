O Κωστής Χατζηδάκης στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και Ecofin.

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση με την Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves, στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων με βασικούς διεθνείς εταίρους σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.

Θα συζητηθούν, επίσης, οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, στη βάση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς επίσης και η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών της ευρωζώνης στη βάση των Σχεδίων Προϋπολογισμών που έχουν υποβάλει και της αξιολόγησής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση του Ecofin, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας και θα παρουσιαστεί έκθεση προόδου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ. Επίσης οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και θα εγκρίνουν τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια του Βελγίου, της Δανίας της Σλοβενίας και της Σουηδίας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις, για την πορεία υλοποίησης του αναθεωρημένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2024, για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και για την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2023.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

