Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ιταλίας στον τομέα της Ασφάλειας επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά σήμερα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στη Ρώμη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 2ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπέγραψε με τον ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών, Matteo Piantedosi δύο Μνημόνια Συνεργασίας.

Ειδικότερα, οι δύο Υπουργοί συνυπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση του θεσμού των Κοινών Περιπολιών Ελλήνων και Ιταλών Αστυνομικών. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε τουριστικά θέρετρα και των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης με το συγκεκριμένο Μνημόνιο διευκολύνεται η επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές και αποδεικνύεται εμπράκτως η συνεργασία. «Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των Χωρών και των λαών μας», είπε.

Επιπλέον, οι δύο Υπουργοί σημείωσαν την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των Υπηρεσιών και για την αντιμετώπιση του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος, το οποίο μάλιστα έχει τεθεί σε προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, πρόβλημα που είναι διαχρονικά κρίσιμο και απαιτεί συντονισμένη και στοχευμένη προσέγγιση. Το Μνημόνιο προβλέπει την εντατικοποίηση των κοινών ερευνών, τη διενέργεια ελεγχόμενων παραδόσεων, την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών και την από κοινού συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας. Όπως, μάλιστα, επεσήμανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «με την υπογραφή του Μνημονίου αυτού, θέτουμε τις βάσεις για πιο αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή». Επίσης, στη συνάντηση τέθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας στον τομέα της προστασίας των συνόρων, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών, καθώς και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων ανάλυσης και πρόληψης απειλών που συνδέονται με την τρομοκρατία.

Οι δύο Υπουργοί κ.κ Χρυσοχοΐδης και Piantedosi δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών αξιοποιώντας όπως είπαν κάθε διαθέσιμο εργαλείο, κάθε ευκαιρία και κάθε κοινό στόχο για ένα ασφαλέστερο ευρωπαϊκό μέλλον.

