Συνάντηση με τις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου χαρακτηρίζουν ετεροβαρές και άδικο το ρυθμιστικό καθεστώς των βιομηχανικών περιοχών, όπως θεσπίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με κύρια προβληματικά σημεία τη μη δυνατότητα αυτοδιαχείρισης, τη μονομερή επιβολή τελών και τη μη αντιπροσωπευτική συμμετοχή των ιδιοκτητών και των επιχειρήσεων στην διαμόρφωση των κανονισμών λειτουργίας και των επενδυτικών σχεδίων.

«Ακούσαμε την αγωνία εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε 25 άλλες βιομηχανικές περιοχές της χώρας. Ένα fund δυσκολεύει τη ζωή τους, την ανταγωνιστικότητά τους και την προοπτική των επιχειρήσεών τους. Αλλά, κατά τα άλλα, η κυβέρνηση λειτουργεί… υπέρ της επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επιπλέον, προανήγγειλε σχετική τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος.

«Θα πάρουμε άμεσα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να μπουν κανόνες σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση για εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα» πρόσθεσε.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν στη συνάντηση οι Βουλευτές Ηρακλείου Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη και κομματικά στελέχη.

Μετά το τέλος της συνάντησης και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την κατάθεση αιτήματος σύστασης προανακριτικής επιτροπής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «τις επόμενες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε και αυτήν την πρωτοβουλία. Έχουμε τριάντα βουλευτές, άρα μπορούμε μόνοι μας να καταθέσουμε αίτημα προανακριτικής στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι προφανές ότι, από τη στιγμή που οι υφιστάμενοι του κ. Καραμανλή βάσει της δικογραφίας που έχει έρθει από τη Λάρισα, διώκονται για εγκλήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, το ίδιο θα πράξουμε και για τον προϊστάμενό τους, τον κ. Καραμανλή, και για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται».

Ενώ σχετικά με την τετραήμερη περιοδεία του στο νησί και τη διοργάνωση της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι «μια ισχυρή οικονομία, μια δίκαιη κοινωνία και μια χώρα η οποία θα δίνει λύσεις στις νεότερες γενιές»

Και επέμεινε: «Για εμάς, η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μονόδρομος για να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια αδιέξοδα του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα το μεγάλο θέμα του δημογραφικού, το οποίο θα είναι το θέμα συζήτησης στις 3 Σεπτέμβρη, στην επέτειο για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: skai.gr

