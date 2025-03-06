Καλά στην υγεία του είναι ο 17χρονος μαθητής που είχε ατύχημα με τρένο, στην Ημαθία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο νεαρός, που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Βέροιας, τραυματίστηκε στο πόδι και το κεφάλι από την πτώση.

Ο μαθητής του ΕΠΑΛ της Αλεξάνδρειας προσπάθησε να περάσει από τις γραμμές του τρένου, στον σταθμό της περιοχής στις 8.10 το πρωί, όταν έγινε το ατύχημα.

Ο ίδιος μαθητής δήλωσε, σύμφωνα με τις Αρχές πως ζαλίστηκε εκείνη την ώρα και έπεσε, για αυτό χτύπησε.

Άμεσα σήμανε συναγερμός, στην Πυροσβεστική, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας (εκτελούσε δρομολόγιο από Έδεσσα για Θεσσαλονίκη) καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρένο ήταν ακινητοποιημένο στο σταθμό και όταν ξεκίνησε, έγινε το ατύχημα.

Τι αναφέρει η Hellenic Train για το περιστατικό

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Hellenic Train, αναφέροντας τα εξής:

«Σήμερα το πρωί, Πέμπτη 6 Μαρτίου, η αμαξοστοιχία 1732, που εκτελούσε το δρομολόγιο Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, κατά την εκκίνησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλεξάνδρειας, ήρθε σε επαφή με διερχόμενο μαθητή Λυκείου, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο μηχανοδηγός αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας την αμαξοστοιχία. Ο μαθητής έχοντας τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας για ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μαζί του βρισκόταν συνεχώς προσωπικό της HT που του παρείχε κάθε δυνατή υποστήριξη μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και παραμένει στη διάθεση της οικογένειας.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τις ιατρικές υπηρεσίες, ενώ στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό».

Πηγή: skai.gr

