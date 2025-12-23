Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ ενισχύουν τη στρατιωτική συνεργασία τους

Το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ» και το «Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ» για το έτος 2026 υπεγράφησαν χθες, Δευτέρα 22 και σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στη Λευκωσία.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), οι προαναφερθείσες δράσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή των ανωτέρω ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών και επαυξάνεται ο ρόλος τους, ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

