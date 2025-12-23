Λογαριασμός
Η Μαρία Συρεγγέλα προχωρά σε νομικές διαδικασίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες της», δηλώνει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και προχωρά σε νομικές ενέργειες 

Μαρία Συρεγγέλα

Η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Συρεγγέλα, αποφάσισε τελικά να προβεί σε νομικές διαδικασίες, με αφορμή την ασταμάτητη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία εμμένει ψευδώς - σύμφωνα με την Μ. Συρεγγέλα - να την χαρακτηρίζει συνεργάτιδα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Η ανακοίνωση με την οποία αποκαλύπτει τις προθέσεις της, αναφέρει: 

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά. 
Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες. 
Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μαρία Συρεγγέλα Ζωή Κωνσταντοπούλου Καλλιόπη Σεμερτζίδου
