Η Μαρία Συρεγγέλα προχωρά σε νομικές διαδικασίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Συρεγγέλα, αποφάσισε τελικά να προβεί σε νομικές διαδικασίες, με αφορμή την ασταμάτητη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία εμμένει ψευδώς - σύμφωνα με την Μ. Συρεγγέλα - να την χαρακτηρίζει συνεργάτιδα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Η ανακοίνωση με την οποία αποκαλύπτει τις προθέσεις της, αναφέρει:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.