Η Τουρκία απουσιάζει από τις περιφερειακές συνεργασίες λόγω δικής της ευθύνης, λόγω του γεγονότος ότι δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν σέβεται τη συνεργασία, και επιχειρεί να επιβληθεί σε άλλα κράτη, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας στην κριτική των τουρκικών ΜΜΕ.

Ο Κύπριος πρόεδρος ευχήθηκε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, και με το Κυπριακό και με άλλα θέματα, ώστε να συμμετέχει και η Τουρκία στις συνεργασίες αυτές.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Στρατόπεδο Λοχία Λάζαρου Γεωργίου (ΚΕΝ Λάρνακας) για επίσκεψη ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με την χθεσινή επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι επέστρεψε από «μια πετυχημένη Τριμερή Διάσκεψη, την δέκατη στη σειρά και αυτό από μόνο δείχνει την ανθεκτικότητα αυτής της συνεργασίας σε περιόδους δύσκολες, με εξελίξεις, με αρκετές προκλήσεις στην περιοχή».

Εκείνο που κρατά από χθες είπε, σύμφωνα με την Καθημερινή Κύπρου, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών, ειδικότερα στα θέματα ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας και τα θέματα πολιτικής προστασίας. «Και προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση όλων όσων έχουν συμφωνηθεί χθες», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου για δημοσιεύματα σχετικά με τα μηνύματα της Τριμερούς προς την Τουρκία, ο προέδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «εμείς εργαζόμαστε πάντα, το είπα πάρα πολλές φορές, στη βάση μιας θετικής ατζέντας. Ερχόμαστε κοντά με όλα τα κράτη της περιοχής, όχι λόγω της Τουρκίας, αλλά ακριβώς στη βάση μιας θετικής προσέγγισης για να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας».

Σημείωσε ότι από αυτές τις περιφερειακές συνεργασίες απουσιάζει όντως η Τουρκία «και πολύ απλά απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης, λόγω του γεγονότος ότι δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν σέβεται τη συνεργασία, επιχειρεί, αν θέλετε, να προωθήσει μια προσέγγιση, να επιβληθεί των άλλων κρατών και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό».

«Μακάρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες, το ελπίζουμε σύντομα και με το Κυπριακό και με άλλα θέματα και να συμμετέχει και η Τουρκία», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι τα τουρκικά μέσα αντιλαμβάνονται την αναφορά στο Κοινό Ανακοινωθέν της Τριμερούς για πρόθεση δημιουργίας ενός κέντρου αριστείας για θέματα κυβερνοασφάλειας, ως δημιουργία ισραηλινής βάσης στην Κύπρο, ο πρόεδρος σημείωσε ότι, «τέτοιου είδους προσεγγίσεις μόνο η Τουρκία έχει στην Κύπρο». Τα θέματα της κυβερνοασφάλειας είναι πολύ σημαντικά, σημείωσε. «Αγγίζουν όλες τις χώρες της περιοχής και ακριβώς αυτό το κέντρο θα λειτουργεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν από τα θέματα που προκύπτουν από την κυβερνοασφάλεια», είπε.

