DW: Τουρκικά ΜΜΕ για την Τριμερή - «Συμμαχία του κακού»

Η χθεσινή τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην Τουρκία, με τα τουρκικά ΜΜΕ να χαρακτηρίζουν τη συνάντηση «συμμαχία του κακού» και «συμμαχία κατά της Τουρκίας». Ο τουρκικός Τύπος μιλά για συσπείρωση του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου κατά της Άγκυρας.



«Κοινοί λογαριασμοί στο "τρίγωνο του κακού"» γράφει η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ. «Την ώρα που τουρκική αντιπροσωπεία επισκεπτόταν τη Δαμασκό, οι ηγέτες της Ελλάδας, της "Νότιας Κύπρου" και του Ισραήλ είχαν συνάντηση στην Ιερουσαλήμ» γράφει ο τουρκικός Τύπος αναφερόμενος στην αστάθεια που επικρατεί στη Συρία λόγω και της συνεργασίας των Κούρδων της Συρίας με το Ισραήλ.



Οι μεγάλες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες Χουριέτ και Μιλιέτ αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου, ενοχλημένος από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συναντήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής διοίκησης, Χριστοδουλίδη. «Έλληνες και Κύπριοι επιδιώκουν να αυξήσουν τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και προσπαθούν επίσης να εξασφαλίσουν έναν ρόλο στη σχεδιαζόμενη δύναμη στη Γάζα» γράφει ο τουρκικός Τύπος.

Αποσπάσματα από τα ισραηλινά ΜΜΕ

Η εφημερίδα Μιλιέτ μεταφέρει αποσπάσματα από τα ισραηλινά ΜΜΕ για τη χθεσινή συνάντηση:



Η Israel Hayom, στο άρθρο της με τίτλο «Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος: Ο στρατηγικός άξονας ενισχύεται εναντίον της Τουρκίας» ανέφερε ότι ο κύριος σκοπός αυτής της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής ήταν η ενίσχυση της περιφερειακής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι «αυτή η Σύνοδος Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε ενάντια στην αυξανόμενη δύναμη της Τουρκίας, ήταν πιο σημαντική από ποτέ».



Το Channel 7 με έδρα το Τελ Αβίβ, στο άρθρο του με τίτλο «Το μήνυμα του Νετανιάχου στον Ερντογάν» ερμήνευσε τα λόγια του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως μήνυμα προ την Άγκυρα που έλεγε: «Σε όσους φαντάζονται ότι μπορούν να ελέγξουν τα εδάφη μας, ξεχάστε το. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Μην το σκέφτεστε καν. Είμαστε αποφασισμένοι να αμυνθούμε».



Το Ynet, στο ρεπορτάζ του με τίτλο «Μια ισχυρή συμμαχία έχει σχηματιστεί ενάντια στον κοινό εχθρό, την Τουρκία» αναφέρει ότι «θα ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία μιας οργανωμένης "δύναμης ταχείας επέμβασης" κατά της Άγκυρας. Αυτή η δύναμη μαζί με την Ελλάδα και τη Νότια Κύπρο θα παρέχει αποτροπή στην περιοχή ενάντια στην "τουρκική πρόκληση" μαζί με την Ελλάδα και τη Νότια Κύπρο».



Το Channel 14, αξιολογώντας τη Σύνοδο Κορυφής ως «μια συνάντηση που θα καθορίσει την τύχη της περιοχής», αναφέρει: «Αυτές οι τρεις χώρες είναι αποφασισμένες να αμυνθούν. "Είμαστε τρεις αρχαίες χώρες", λένε, "δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή μας και θα αμυνθούμε πολύ σθεναρά σε περίπτωση οποιασδήποτε απειλής"».

Ανησυχία για συνεργασία Κούρδων Συρίας-Ισραήλ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άγκυρα ανησυχεί επίσης για την κατάσταση στη Συρία και τη συνεργασία μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, με το Ισραήλ. Με εννέα μόνον ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας για την ενσωμάτωση των Κούρδων στον εθνικό συριακό στρατό, η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή και επικίνδυνη.

Πηγή: Deutsche Welle

